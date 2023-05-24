В Астане назначен прокурор нового района
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Прокуратуру нового района «Нура» Астаны возглавил старший советник юстиции Акылбек Кудрет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram надзорного органа города.
Акылбек Кудрет службу в органах прокуратуры начал с должности помощника прокурора Турксибского района города Алматы.
В разное время занимал должности начальника отдела прокуратуры Бостандыкского района Алматы, заместителя прокурора Жетысуского района Алматы, заместителя начальника управления прокуратуры Алматы.
С апреля 2019 года – Авиационный транспортный прокурор Астаны.
Стаж работы в органах прокуратуры – более 17 лет.