В Астане неизвестные ограбили мужчину

Неизвестные напали на мужчину, забрали деньги и гаджеты в Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

Установлено, что около четырех утра у одного из ночных заведений неизвестные лица напали на мужчину, применили физическую силу и похитили у него деньги в размере 20-ти тысяч тенге и два мобильных телефона.

В результате оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны подозреваемые молодые люди. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Вещественные доказательства изъяты и возвращены владельцу. Полиция призывает граждан незамедлительно обращаться в органы внутренних дел и не предпринимать самостоятельных мер по задержанию правонарушителей.