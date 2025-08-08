В ходе заседания было уделено особое внимание перспективам развития взаимодействия в области торговли, промышленной кооперации, сельского хозяйства, а также транспорта и логистики

Фото: пресс-служба правительства РК

В Астане под сопредседательством первого заместителя Премьер-министра Республики Казахстан Романа Скляра и первого заместителя Премьер-министра Республики Таджикистан Хокима Холикзода состоялось 19-ое заседание казахстанско-таджикской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Выступая на пленарном заседании, Роман Скляр подчеркнул, что Межправительственная комиссия стала важным инструментом взаимодействия Казахстана и Таджикистана, в повестке дня которой важные вопросы дальнейшего углубления двусторонних отношений, реализация договоренностей, достигнутых на высшем уровне, а также расширение инвестиционного потенциала и межрегиональных связей.

В свою очередь Хоким Холикзода отметил, что итоги сегодняшнего заседания придадут новый серьезный импульс развитию двусторонних отношений, которые развиваются динамично как в торгово-экономической, так и в культурно-гуманитарной сфере.

Роман Скляр обратил внимание, что работа комиссии, в первую очередь, должна быть сконцентрирована на тщательной подготовке предстоящих встреч на высшем уровне. Стороны выразили уверенность, что принятые решения поспособствуют дальнейшему укреплению и углублению двусторонних отношений по всем направлениям взаимодействия.

По итогам заседания подписан соответствующий протокол. Очередное 20-ое заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству состоится в 2026 году в Таджикистане.