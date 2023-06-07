Газ взорвался в летнем кафе в Астане

Фото пресс-службы ДЧС Астаны

Столичный паблик сообщил о звуке взрыва на правом берегу города и повалившем следом за ним столбом дыма, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По предварительной информации Министерства по чрезвычайным ситуациям, сегодня, 7 июня, в 12:55 пожарные подразделения ДЧС Астаны выехали на поступившее сообщение о том, что по улице Кажымукана, дом 3 виден дым.

«По прибытию огнеборцев было установлено, что на территории комплекса «Ренессанс» происходит горение летнего кафе на площади 60 кв. м, а также произошёл хлопок газовоздушной смеси», – рассказали в ведомстве.

В 13:13 пожар ликвидировали, жертв и пострадавших нет, сообщили пожарные.