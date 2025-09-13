Фото: акимат Астаны

Департамент полиции Астаны при координации прокуратуры проводит в городе месячник по противодействию наркопреступности. В рамках этой работы правоохранители осуществляют сразу несколько оперативно-профилактических мероприятий, сообщает официальный сайт городского акимата.

Полицейские проводят в столице ОПМ «Правопорядок», направленное на поддержание общественного порядка, предупреждение и пресечение преступлений.

Также осуществляется оперативно-профилактическое мероприятие «Участок». Оно проводится с целью повышения уровня общественной безопасности и укрепления доверия между полицией и населением.

Как сообщил начальник управления местной полицейской службы Департамента полиции Астаны, полковник Ержан Адильбеков, в рамках ОПМ будет проводиться проверка подучетных лиц, обход жилых массивов, проверка съемных квартир и охрана общественного порядка.

«Также это проверка владельцев охотничьего оружия. По дорожной безопасности задействованы строевые подразделения и военнослужащие национальной гвардии. Им нужно обратить внимание на работу с пешеходами на мопедах и самокатах, а также на водителей транспортных средств, нарушающих правила парковки», – пояснил Ержан Адильбеков.

Рейды проводятся по всему городу.

«Для мероприятия сегодня собраны около 500 сотрудников органов внутренних дел. Мероприятия проводятся до 01:00. Мы будем проверять также и общественные места – парки, скверы и т.д. Кроме того, будут выявляться неправомерное управление самокатами и мопедами, громкие глушители на автомобилях, нарушение правил дорожного движения в целом. Особое внимание будет уделено пешеходам, нарушающим правила дорожного движения», – рассказал спикер.

ОПМ «Правопорядок» проводится, как минимум, дважды в квартал.

Он также перечислил наиболее частые нарушения со стороны самокатчиков.

«Наиболее частые нарушения со стороны управляющих самокатами – едут вдвоем, перевозят грузы, переезжают проезжую часть в неустановленных местах, не спешиваются на светофорах. Кроме того, они часто бросают самокаты на пешеходных тротуарах. Мы эвакуируем самокаты на специализированную стоянку и привлекаем за нарушение порядка», – добавил он.

По данным административной полиции, за последний месяц на кикшеринговые компании составлено более 30 административных производств.