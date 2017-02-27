В Астане задержали преступную группу

Столичные полицейские задержали преступную группу, занимавшуюся грабежами, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу ДВД города.
Трое подозреваемых в возрасте 22 и 26 лет являются жителями Кызылординской и Акмолинской областей, уточнили в пресс-службе.
Задержанные выслеживали жертв в торговых домах и магазинах в момент, когда они оплачивали покупки. Также внимание преступников привлекали дорогие телефоны.
Так, один из подозреваемых, заметив у несовершеннолетнего в магазине дорогой телефон, преследуя его до дома, забрал мобильный телефон стоимостью около 200 тысяч тенге.
Кроме того, с заявлением в полицию обратился 20-летний житель города. Около 23.00 на пересечении улиц Республики – Иманова трое неизвестных, применив физическую силу, открыто похитили сотовый телефон марки IPhone.
У 42-летней жительницы Астаны преступники открыто похитили сумку. Увидев деньги в кошельке, когда женщина расплачивалась в магазине, проследили ее до дома, затем в подъезде отобрали сумку с кошельком.
Таким образом любители легких денег "зарабатывали" себе на развлечения и дорогую одежду.
В настоящее время проводится досудебное расследование по ст. 191 ч. 2 "Грабеж" Уголовного Кодекса РК. Задержанные водворены в ИВС ДВД Астаны. Проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории города.