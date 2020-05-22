В Атырау продолжаются поиски пропавшего 1,5-годовалого мальчика
Поиски пропавшего ребенка в микрорайоне "Жулдыз" города Атырау продолжаются, сообщает Polisia.kz.
К поискам подключились жители города, пригородного поселка и волонтеры в количестве 400 человек.
"Задействовано 50 бойцов Национальной гвардии, более 100 полицейских, свыше 20 единиц техники, а также от Департамента ЧС 4 единицы техники, 16 человек и 2 служебные собаки. В настоящее время проверяются более 50 улиц микрорайона и все окрестности", - проинформировали в полиции.
Также, в поисках мальчика стражи порядка используют три дрона.
Напомним, 20 мая примерно в 13:30 часов из дома №57 по 10-й улице микрорайона "Жулдыз" вышел и не вернулся ребенок. Зовут его Али, ему 1,5 года, прихрамывает на правую ногу.
"Если вам что-либо известно о местонахождении мальчика, просим сообщить по телефону "102", - добавили в полиции.