Итоги уходящего года и приоритеты дальнейшей работы обсудили члены фракции партии «Amanat» в Мажилисе. Депутаты особо отметили, что все поручения Главы государства, предвыборные программы Президента и партии реализуются качественно и в срок. Также подведены итоги законо­творческой деятельности, обозначены ключевые задачи на предстоящий период, включая подготовку к выездам парламентариев в регионы для встреч с избирателями.

Как отметил в своем выступ­лении спикер Мажилиса, председатель «Amanat» Ерлан Кошанов, сегодня в стране происходят историчес­кие изменения, в авангарде которых находится партия. Впервые с участием Президента была успешно проведена диалог-платформа сельских акимов, на которой были обсуждены важные вопросы по дальнейшему развитию страны. Эта площадка наглядно демонстрирует потенциал партии и высокое доверие к ней со стороны руководства страны.

«Политика Президента является ключевым приоритетом в работе партии. Мы последовательно поддерживаем все Послания, реформы и инициативы Главы государства, потому что за ними стоят государственные интересы, благополучие граждан и устойчивое развитие страны. Именно этим партия и руководствуется в своей деятельности. В рамках текущего созыва из 98 законов, инициированных депутатами, 88 разработаны членами нашей партии. Это означает, что на долю фракции «Amanat» приходится 90% всех инициативных законов, рассмотренных в Мажилисе. Этот темп необходимо сохранить и в дальнейшем», – сказал Ерлан Кошанов.

Кроме того, председатель партии подчеркнул, что в ходе законотворческой работы члены фракции внесли свыше 7 100 изменений и поправок. Ими было оглашено 728 депутатских запросов, или более половины из всех озвученных в Мажилисе в текущем созыве. Все они направлены на решение наи­более актуальных вопросов, волнующих граждан.

Особое внимание Ерлан Кошанов уделил партийным проектам «Қарызсыз қоғам», «Ауыл аманаты», «Жер аманаты», «Цифрлық қоғам». Все они активно реализуются и помогают миллионам граждан. Депутаты должны усилить свое участие в их реализации и активно разъяснять обществу их прогрессивность.

Также спикер Мажилиса дал поручение ускорить работу по реализации ключевых задач, обозначенных Президентом на диалог-платформе сельских акимов. В частности, о необходимости подготовки предложений по вопросам выборности акимов районов и развитию бюджетов IV уровня. Эти воп­росы должны быть детально и публично рассмотрены Рес­публиканским советом по региональному развитию при партии «Amanat». Кроме того, фракция должна обеспечить скорейшее принятие закона о развитии отдаленных районов и приграничных территорий. Это должен быть системный документ, направленный на устойчивое и комплексное социально-экономическое развитие этих районов.

В завершение собрания председатель партии обозначил перед депутатами ряд задач в связи с предстоящими выездами парламентариев в регионы. В январе следующего года нач­нутся традиционные встречи депутатов с избирателями. В ходе поездок мажилисмены посетят произ­водственные и социальные объекты, проведут встречи в трудовых коллективах, а также приемы граждан по личным вопросам. Ерлан Кошанов подчеркнул, что такие встречи должны проходить в формате открытого и содержательного диалога с обсуждением реальных проблем на местах и разъяснением принимаемых законов.