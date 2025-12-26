В авангарде политических изменений

Итоги года
292
Роза Рахметуллина

Большинство инициативных законопроектов в Мажилисе подготовлено фракцией «Amanat»

фото Әли Ғалым

Итоги уходящего года и приоритеты дальнейшей работы обсудили члены фракции партии «Amanat» в Мажилисе. Депутаты особо отметили, что все поручения Главы государства, предвыборные программы Президента и партии реализуются качественно и в срок. Также подведены итоги законо­творческой деятельности, обозначены ключевые задачи на предстоящий период, включая подготовку к выездам парламентариев в регионы для встреч с избирателями.

Как отметил в своем выступ­лении спикер Мажилиса, председатель «Amanat» Ерлан Кошанов, сегодня в стране происходят историчес­кие изменения, в авангарде которых находится партия. Впервые с участием Президента была успешно проведена диалог-платформа сельских акимов, на которой были обсуждены важные вопросы по дальнейшему развитию страны. Эта площадка наглядно демонстрирует потенциал партии и высокое доверие к ней со стороны руководства страны.

«Политика Президента является ключевым приоритетом в работе партии. Мы последовательно поддерживаем все Послания, реформы и инициативы Главы государства, потому что за ними стоят государственные интересы, благополучие граждан и устойчивое развитие страны. Именно этим партия и руководствуется в своей деятельности. В рамках текущего созыва из 98 законов, инициированных депутатами, 88 разработаны членами нашей партии. Это означает, что на долю фракции «Amanat» приходится 90% всех инициативных законов, рассмотренных в Мажилисе. Этот темп необходимо сохранить и в дальнейшем», – сказал Ерлан Кошанов.

Кроме того, председатель партии подчеркнул, что в ходе законотворческой работы члены фракции внесли свыше 7 100 изменений и поправок. Ими было оглашено 728 депутатских запросов, или более половины из всех озвученных в Мажилисе в текущем созыве. Все они направлены на решение наи­более актуальных вопросов, волнующих граждан.

Особое внимание Ерлан Кошанов уделил партийным проектам «Қарызсыз қоғам», «Ауыл аманаты», «Жер аманаты», «Цифрлық қоғам». Все они активно реализуются и помогают миллионам граждан. Депутаты должны усилить свое участие в их реализации и активно разъяснять обществу их прогрессивность.

Также спикер Мажилиса дал поручение ускорить работу по реализации ключевых задач, обозначенных Президентом на диалог-платформе сельских акимов. В частности, о необходимости подготовки предложений по вопросам выборности акимов районов и развитию бюджетов IV уровня. Эти воп­росы должны быть детально и публично рассмотрены Рес­публиканским советом по региональному развитию при партии «Amanat». Кроме того, фракция должна обеспечить скорейшее принятие закона о развитии отдаленных районов и приграничных территорий. Это должен быть системный документ, направленный на устойчивое и комплексное социально-экономическое развитие этих районов.

В завершение собрания председатель партии обозначил перед депутатами ряд задач в связи с предстоящими выездами парламентариев в регионы. В январе следующего года нач­нутся традиционные встречи депутатов с избирателями. В ходе поездок мажилисмены посетят произ­водственные и социальные объекты, проведут встречи в трудовых коллективах, а также приемы граждан по личным вопросам. Ерлан Кошанов подчеркнул, что такие встречи должны проходить в формате открытого и содержательного диалога с обсуждением реальных проблем на местах и разъяснением принимаемых законов.

#мажилис #AMANAT #Ерлан Кошанов

Популярное

Все
Здесь до сих пор находят останки динозавров
Новые достижения в казахстанском футболе
Объехать всю планету
Дедом Морозом может стать каждый
Помощь без промедления
Курс – на модернизацию ПТО
Даже дедушке нет места
Да будет газ!
«Аламан» обучает любви
Подрастающее поколение – это будущее нашего спорта
Благодаря оптимизации проектных решений
Жизнь с ракеткой в руках
Когда фраза «я рядом» сильнее всех лекарств
Успеть поймать момент
Живая елка и лед
Как Кажымукан Мунайтпасов и Кажытай Шалабаев вписали свои имена в историю
Вкус Нового года
Настоящий профессионал
Знаете, каким он парнем был...
Указ Президента Республики Казахстан О присвоении звания «Халық қаһарманы» Бауыржану Момышулы
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Получи и путешествуй
Глава государства предложил создать совместную исследовательскую платформу в сфере устойчивого сельского хозяйства
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?
«Я казах от земли...»
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
Названы лауреаты премии «Еңлікгүл-2025»
Знание и осведомленность – самая надежная защита
В чем сила Павлодарского Прииртышья
Важный выбор студентов
Более 200 млн тенге похитили при ремонте Дома культуры в Жетісу
Впервые в истории
Госслужащим не разрешено заниматься бизнесом – Сенат
Гарант суверенитета, территориальной целостности и безопасности государства
Их подружил Кашгар
«Казахстанская правда» стала победителем проекта «Выбор года»
«Щелкунчик» в джазово-эстрадном стиле
Казахстан приветствует совместный с Японией энергетический проект
Зовет в горы Актас
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Началось строительство сталелитейного завода
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Политика здравого смысла
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Президент Ирана прибыл в Акорду
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях

Читайте также

Фракция AMANAT в Мажилисе обсудила итоги года и приоритеты …
В Правительстве подвели итоги года в туризме и спорте
Академические успехи Казахстана: главные итоги года
Успехи аграрного года

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]