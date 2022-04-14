Политика
В чем причина снижения авторитета маслихатов, рассказал эксперт

Судя по результатам регионального социологического мониторинга, проведенного КИСИ в феврале, маслихатам доверяет менее половины респондентов – 45,5%. Мы попросили экспертов высказаться о причинах недоверия, а также о том, помогут ли переломить ситуацию предложенные Президентом страны изменения избирательного процесса и реформы, нацеленные на децентрализацию власти.

Каракат Абден, внештатный советник акима города Нур-Султана, член общественного совета

Предлагаемые Президентом новшества имеют абсолютно демократическую основу. При этом нужно иметь большую смелость, чтобы предложить столь серьезные изменения избирательной системы.

Низкий процент доверия граж­дан маслихатам можно было прогнозировать и предполагать. Причину спада авторитета я вижу в самом избирательном процессе.

Прошлые созывы формировались на основе реальной выборной системы, когда каждый депутат в своем округе доказывал, что он достоин быть избранным, делал все, чтобы люди знали, кто он, что сделал, какова его прог­рамма. Прежде чем депутат был избран, он должен был познакомиться со своим потенциальным округом, напрямую пообщаться с избирателями.

Последний созыв 2021 года, к сожалению, не получил такой поддержки от населения, ведь выборы прошли исключительно по партийным спискам. То есть в представительные органы прошли люди, которые, возможно, хорошо поработали по политической, партийной линии, но народ их абсолютно не знает, не видит их заслуг – и в этом вся беда.

Далеко не во всех маслихатах представлено несколько партий, в основной массе это, конечно, депутаты от партии «AMANAT». Когда других партий меньшинство, у них даже создать фракции не получается, а один человек мало что может решить.

Работа маслихатов не может быть прозрачной и открытой, пока они напрямую зависят от акима. Маслихаты справедливо называют «карманными». Депутаты проходили по партийным спискам, а председателем регионального филиала партии является аким. Конечно, в дальнейшем они не могут идти против него!

Аким ни в коем случае не должен возглавлять филиал партии. Нужна открытая демократичная система выборов, независимые маслихаты, их прямое финансирование.

Определенных финансовых затрат требует и деятельность общественных советов. Если будет создан, а поручение уже дано, Национальный курултай и общественные советы будут работать под его координацией, несомненно, это даст хороший сдвиг.

Сейчас общественные советы гораздо ближе к населению, чем маслихаты. Так, в принципе, и должно быть. Нужно дать импульс их дальнейшему развитию.

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