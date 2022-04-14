Судя по результатам регионального социологического мониторинга, проведенного КИСИ в феврале, маслихатам доверяет менее половины респондентов – 45,5%. Мы попросили экспертов высказаться о причинах недоверия, а также о том, помогут ли переломить ситуацию предложенные Президентом страны изменения избирательного процесса и реформы, нацеленные на децентрализацию власти.
Каракат Абден, внештатный советник акима города Нур-Султана, член общественного совета
Предлагаемые Президентом новшества имеют абсолютно демократическую основу. При этом нужно иметь большую смелость, чтобы предложить столь серьезные изменения избирательной системы.
Низкий процент доверия граждан маслихатам можно было прогнозировать и предполагать. Причину спада авторитета я вижу в самом избирательном процессе.
Прошлые созывы формировались на основе реальной выборной системы, когда каждый депутат в своем округе доказывал, что он достоин быть избранным, делал все, чтобы люди знали, кто он, что сделал, какова его программа. Прежде чем депутат был избран, он должен был познакомиться со своим потенциальным округом, напрямую пообщаться с избирателями.
Последний созыв 2021 года, к сожалению, не получил такой поддержки от населения, ведь выборы прошли исключительно по партийным спискам. То есть в представительные органы прошли люди, которые, возможно, хорошо поработали по политической, партийной линии, но народ их абсолютно не знает, не видит их заслуг – и в этом вся беда.
Далеко не во всех маслихатах представлено несколько партий, в основной массе это, конечно, депутаты от партии «AMANAT». Когда других партий меньшинство, у них даже создать фракции не получается, а один человек мало что может решить.
Работа маслихатов не может быть прозрачной и открытой, пока они напрямую зависят от акима. Маслихаты справедливо называют «карманными». Депутаты проходили по партийным спискам, а председателем регионального филиала партии является аким. Конечно, в дальнейшем они не могут идти против него!
Аким ни в коем случае не должен возглавлять филиал партии. Нужна открытая демократичная система выборов, независимые маслихаты, их прямое финансирование.
Определенных финансовых затрат требует и деятельность общественных советов. Если будет создан, а поручение уже дано, Национальный курултай и общественные советы будут работать под его координацией, несомненно, это даст хороший сдвиг.
Сейчас общественные советы гораздо ближе к населению, чем маслихаты. Так, в принципе, и должно быть. Нужно дать импульс их дальнейшему развитию.