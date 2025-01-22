В деле о смертельном пожаре «Семей орманы» поставили точку

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Генпрокуратурой по факту пожара в РГУ «ГЛПР «Семей орманы» (резерват) завершены досудебные расследования в отношении должностных лиц уполномоченных государственных органов, не обеспечивших ликвидацию пожара, передает Kazpravda.kz

Так, уголовное дело в отношении исполняющего обязанности гендиректора резервата и директора Новошульбинского филиала направлено в суд, по решению которого фигуранты в мае 2024 года признаны виновными за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 292 УК) и каждому назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы.

В августе 2024 года апелляционный суд области Абай оставил приговор без изменения, а также жалобы осужденных, адвокатов и защитника без удовлетворения.

По следующему уголовному делу в октябре 2024 года суд №2 города Семей приговорил начальника отдела информационных технологий и связи резервата по факту халатности, повлекшей по неосторожности тяжкие последствия (ч. 2 ст. 371 УК), к 2 годам лишения свободы, с лишением права занимать должности на государственной службе и органах местного самоуправления сроком на 3 года.

Также в октябре прошлого года Бородулихинский районный суд выносит решение в отношении и.о. генедиректора РГКП «Казахская база авиационной охраны лесов и обслуживания лесного хозяйства» и приговаривает его к 2 годам лишения свободы по ст. 371 ч. 2 УК с лишением права занимать должности на государственной службе и органах местного самоуправления сроком на 2 года.

Таким образом все виновные осуждены к различным срокам наказания.

Кроме того по представлению ГП РК 10 должностных лиц Минэкологии, а также работники МЧС привлечены к различным видам дисциплинарной ответственности.

Также в ряд НПА надзорным ведомством внесены изменения, направленные на повышение уровня социальной защиты работников лесных и природоохранных организаций.

Напомним, ранее в Батпаевском лесничестве, входящем в состав природного резервата «Семей орманы», сгорело 60 тысяч га леса. Пожар, вспыхнувший здесь 8 июня этого года, удалось полностью потушить только 13 июля. При тушении пожара погибли 15 работников лесничества.