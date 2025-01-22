В деле о смертельном пожаре «Семей орманы» поставили точку

Пожары,Суд,Закон и Порядок
95
Гульмира Кунапия
корреспондент

Завершены все уголовные дела, внесены изменения в законодательство, должностные лица наказаны

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Генпрокуратурой по факту пожара в РГУ «ГЛПР «Семей орманы» (резерват) завершены досудебные расследования в отношении должностных лиц уполномоченных государственных органов, не обеспечивших ликвидацию пожара, передает Kazpravda.kz

Так, уголовное дело в отношении исполняющего обязанности гендиректора резервата и директора Новошульбинского филиала направлено в суд, по решению которого фигуранты в мае 2024 года признаны виновными за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 292 УК) и каждому назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы.

В августе 2024 года апелляционный суд области Абай оставил приговор без изменения, а также жалобы осужденных, адвокатов и защитника без удовлетворения.

По следующему уголовному делу в октябре 2024 года суд №2 города Семей приговорил начальника отдела информационных технологий и связи резервата по факту халатности, повлекшей по неосторожности тяжкие последствия (ч. 2 ст. 371 УК), к 2 годам лишения свободы, с лишением права занимать должности на государственной службе и органах местного самоуправления сроком на 3 года. 

Также в октябре прошлого года Бородулихинский районный суд выносит решение в отношении и.о. генедиректора РГКП «Казахская база авиационной охраны лесов и обслуживания лесного хозяйства» и приговаривает его к 2 годам лишения свободы по ст. 371 ч. 2 УК с лишением права занимать должности на государственной службе и органах местного самоуправления сроком на 2 года.

Таким образом все виновные осуждены к различным срокам наказания.

Кроме того по представлению ГП РК 10 должностных лиц Минэкологии, а также работники МЧС привлечены к различным видам дисциплинарной ответственности. 

Также в ряд НПА надзорным ведомством внесены изменения, направленные на повышение уровня социальной защиты работников лесных и природоохранных организаций.

Напомним, ранее в Батпаевском лесничестве, входящем в состав природного резервата «Семей орманы», сгорело 60 тысяч га леса. Пожар, вспыхнувший здесь 8 июня этого года, удалось полностью потушить только 13 июля. При тушении пожара погибли 15 работников лесничества

#суд #приговор #пожар #Семей орманы

Популярное

Все
Январская клубника созрела в Туркестанской области
Нужно жить сегодня!
Всемирный экономический форум проходит в Давосе
Когда чудеса становятся реальностью
Инаугурация Дональда Трампа прошла в Вашингтоне
Камня на камне не оставили
Самое жаркое десятилетие в истории наблюдений
Новый закон меняет правила биржевой торговли
Экологическая культура должна стать частью нашей жизни
Цены на лекарства снизятся
Жить в селе становится комфортнее
Общий педагогический стаж династии Умбетовых – более 300 лет
Почему не реконструируют заставы?
Армия должна быть безопасной
Встреча с руководителями фракций
Антикоррупционная служба подвела итоги работы за 2024 год
Поставки зерна из Казахстана в Иран выросли в 30 раз
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 20 января 2025 года №61-НП
«Дерево растет только на одном месте»
Таинственная музыка природы
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
В 2025 году 9 тыс. жителей Атырауской области получат адресную помощь
Миссия – выстраивать мосты
30-летие Ассамблеи народа Казахстана – важная веха политики единства и согласия
Дело о смерти одноклассника: Верховный суд оставил решение без изменений
Пассажирка напала на сотрудника наземной службы FlyArystan
Сайгачьи стада: время трудных решений
Глава Нацбанка рассказал, какую меру будут принимать для снижения инфляции
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с экспертами в области ИИ
Когда ЭЦП «гуляет» по рукам
Определены самые популярные у туристов регионы
Чемпионат Казахстана по шахматам стартовал в Алматы
Ветерану Великой Отечественной войны Ыскаку Хусаинову исполнился 101 год
Глава Минэнерго рассказал о договоренностях с арабскими инвесторами
Крещенские купания: где и когда в Астане можно окунуться в прорубь
В Приаралье не зарегистрировано ни одного случая кори и метапневмовируса
Школьник меняет подходы к управлению ЖКХ
Пик «Казправды»: преодолеть себя
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Закон Республики Казахстан
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Год единства и созидания
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Закон Республики Казахстан
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
МВД обратилось к казахстанским водителям
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Новые госнаграды появились в Казахстане
Сигареты подорожают в РК
Путин извинился перед Алиевым за инцидент в небе над Актау
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны

Читайте также

Суд отклонил иск о выселении арендатора в Кокшетау
Сколько поддельных паспортов выявили за год пограничники РК
Четыре человека задержаны по делу о пожаре в отеле в Турции
Свыше 20 млн тенге вложила в фальшивую платформу жительница…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]