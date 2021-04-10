В деле предоставления пастбищ населению очень много бюрократии – Куришбаев

Члены Комиссии по земельной реформе предложили Правительству усовершенствовать законодательство в части аренды пастбищ и сенокосов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Inform.kz.
"Второй вопрос – перевод сельскохозяйственных угодий, не используемых для лесного хозяйства на землях лесного фонда, в категорию земель сельскохозяйственного назначения и расширение возможности предоставления этих земель в аренду для выпаса скота местным населением. Против сокращения земель лесного фонда выступили члены группы, ведь доля лесных угодий в Казахстане составляет всего 5%. Наоборот, мы должны сохранить наши леса и увеличить их размеры", – сказал руководитель рабочей группы по экономическим вопросам, сенатор Ахылбек Куришбаев.
По его словам, во время заседаний рабочей группы эксперты убедились в том, что существует много препятствий для эффективного использования пастбищ в лесном фонде местным населением.
"Например, площадь лесных фондов и особо охраняемых территорий в Казахстане составляет около 41 млн га. Из них около 10 млн га отведены под специальные пастбища. Это большая возможность. Но, к сожалению, бюрократии в вопросах аренды пастбищ местному населению очень много. Со стороны государственных органов и местной администрации эти услуги не контролируются на должном уровне. Наше предложение – совершенствование законодательства в части предоставления в аренду пастбищ и сенокосов из лесных угодий Правительством Республики Казахстан для удовлетворения потребностей населения в пастбищных угодьях. Многие в рабочей группе поддержали этот вопрос", – отметил сенатор.
"Второй вопрос – перевод сельскохозяйственных угодий, не используемых для лесного хозяйства на землях лесного фонда, в категорию земель сельскохозяйственного назначения и расширение возможности предоставления этих земель в аренду для выпаса скота местным населением. Против сокращения земель лесного фонда выступили члены группы, ведь доля лесных угодий в Казахстане составляет всего 5%. Наоборот, мы должны сохранить наши леса и увеличить их размеры", – сказал руководитель рабочей группы по экономическим вопросам, сенатор Ахылбек Куришбаев.
По его словам, во время заседаний рабочей группы эксперты убедились в том, что существует много препятствий для эффективного использования пастбищ в лесном фонде местным населением.
"Например, площадь лесных фондов и особо охраняемых территорий в Казахстане составляет около 41 млн га. Из них около 10 млн га отведены под специальные пастбища. Это большая возможность. Но, к сожалению, бюрократии в вопросах аренды пастбищ местному населению очень много. Со стороны государственных органов и местной администрации эти услуги не контролируются на должном уровне. Наше предложение – совершенствование законодательства в части предоставления в аренду пастбищ и сенокосов из лесных угодий Правительством Республики Казахстан для удовлетворения потребностей населения в пастбищных угодьях. Многие в рабочей группе поддержали этот вопрос", – отметил сенатор.