В Дубае открыли самый высокий в мире отель

В мире
148
Айман Аманжолова
корреспондент

Высота здания Ciel Dubai Marina составляет 377 м

Фото: ihg.com

Новый пятизвездочный отель Ciel Dubai Marina, расположенный в Дубае, начал принимать первых гостей. Проект получил широкую известность еще на стадии строительства как самая высокая гостиница в мире, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Высота здания Ciel Dubai Marina составляет 377 м. Предыдущий рекорд принадлежал Gevora Hotel высотой 356 м, который также находится в Дубае. Помимо Ciel Dubai Marina и Gevora Hotel в городе, ставшем знаковым туристическим направлением, расположены еще четыре из десяти самых высоких гостиниц мира - JW Marriott Marquis Hotel, Rose Rayhaan, Burj Al Arab и Jumeirah Emirates Towers Hotel.

Ciel Dubai Marina насчитывает 82 этажа и 1 004 номера. На территории гостиничного комплекса также открылся самый высокий в мире инфинити-бассейн. Он расположен на 76-м этаже на высоте 310 м и является частью комплекса Tattu Sky Pool.

Изначально гостиница Ciel Dubai Marina должна была открыться в 2024 году, однако сроки реализации проекта неоднократно переносились. Строительство 82-этажного здания обошлось примерно в $544 млн и заняло 5 лет. Отель управляется компанией The First Group Hospitality под брендом Vignette Collection, входящим в сеть IHG Hotels & Resorts.

Объединенные Арабские Эмираты входят в тройку стран-лидеров по числу небоскребов высотой от 150 м. Здесь насчитывается не менее 345 таких зданий, из которых 269 расположены в Дубае.

#рекорд #открытие #отель #Дубай

