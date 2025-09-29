У руководства крупнейшего города Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) грандиозные планы по внедрению беспилотного транспорта. Уже к концу 2025 года на городских улицах появятся первые роботакси, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Фото: © Supplied

В 2026 году в Дубае заработает новая 15-километровая зона беспилотного транспорта. Об этом объявило Управление по дорогам и транспорту (RTA) на Всемирном конгрессе по беспилотным перевозкам в Дубае.

Зона объединит три ключевых района: станцию метро Al Jaddaf, Dubai Festival City и Dubai Creek Harbour. Здесь создадут интегрированный транспортный узел, в котором будут работать разные виды автономного транспорта: поезда метро, беспилотные автобусы, грузовые и коммунальные машины, роботы-доставщики, водные такси с автопилотом. Пассажиры смогут выбирать наиболее удобный вариант передвижения с учетом скорости, цены и комфорта.

В рамках проекта уже в первом квартале 2026 года в зоне начнут курсировать роботакси. Первые тестовые поездки беспилотных такси стартуют в эмирате до конца нынешнего года. По мере того как все виды автономного транспорта будут введены в эксплуатацию, власти намерены создавать такие зоны и в других районах города. Согласно стратегии, к 2030 году 25% всех поездок на общественном транспорте в Дубае должны осуществляться на беспилотных средствах, а к 2040-му эта доля вырастет до 36%.

В сотрудничестве с китайской компанией Baidu RTA планирует постепенно вывести на дороги города тысячу беспилотных такси к 2028 году. Уже сейчас в Дубае проходит испытание автомобилей Apollo Go: 50 машин собирают данные и проходят тесты безопасности.

Ожидается, что внедрение беспилотного транспорта позволит значительно сократить число аварий и повысить общую эффективность дорожной сети города.

