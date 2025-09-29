В начале октября в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) после масштабной реконструкции откроется один из самых больших и высоких фонтанов в мире, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Фото: © KT File

На протяжении последних пяти месяцев, начиная с 19 апреля 2025 года, Дубайский фонтан был закрыт на реконструкцию. Люди с нетерпением ждут его возвращения - еще более масштабного, яркого и впечатляющего.

Руководство Dubai Mall заранее заверило, что поводов для волнения нет: у обновления этой знаковой достопримечательности есть строгий дедлайн, и фонтан должен заработать уже на следующей неделе, в октябре 2025 года.

Фонтан официально открыл шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум, вице-президент и премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая. На церемонию 8 мая 2009 года собралось огромное количество людей.

Фонтан расположен на 30-акровом озере у подножия Бурдж-Халифы. Зрителей заворожила гармоничная мелодия арабских композиций, а водные струи взмывали на высоту до 150 метров.

В июле 2013 года пространство между Dubai Mall и Souq Al Bahar было расширено, и фонтан занял нынешние 275 метров на поверхности озера у Бурдж-Халифы. А в феврале этого года компания Emaar Properties объявила о временном закрытии фонтана на пять месяцев «для комплексной модернизации, чтобы улучшить хореографию, осветительные и звуковые эффекты». В компании пообещали, что по возвращении фонтан станет «еще более зрелищным», а обновления создадут «более глубокое и захватывающее шоу».