В Дубае строят второе по высоте здание в мире

В мире,Lifestyle,Строительство
154
Айман Аманжолова
корреспондент

В ОАЭ идет стройка, которая может изменить мировую карту небоскребов. Башня «Бурдж-Азизи» от Azizi Developments, устремленная на 725 метров, официально претендует на вторую строчку в глобальном рейтинге высоты. Только «Бурдж-Халифа» (828 метров) будет выше, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked- Science

Фото: © Azizi Developments

В новом видеоролике, опубликованном Azizi Developments, запечатлено происходящее на стройплощадке: видно, что установлены краны, идут работы по забуриванию свай для менее высокой части здания, в то время как фундамент под саму башню уже готов. Башня растет на главной и самой длинной улице Дубая — шоссе шейха Зайда. 

Архитектурной доминантой небоскреба станет его фасад: мозаика из тысяч стеклянных «прямоугольников», складывающаяся в гипнотический геометрический узор. За этой сверкающей оболочкой откроется мир эксклюзивной роскоши.

Сердцем башни станет отель «Семь звезд», где каждый уголок вдохновлен уникальной культурной традицией. На остальных этажах разместятся элитные апартаменты, пентхаусы и частные резиденции. Инфраструктура замкнутого цикла — от панорамных бассейнов до премиальных спа — превратит небоскреб в вертикальный город для избранных.

В башне, чье завершение запланировано на 2028 год, разместятся сразу несколько мировых рекордов — от смотровой площадки до спа-центра. Однако будущее этого статуса под вопросом: реализация проекта километровой башни Jeddah Tower в Саудовской Аравии может сместить оба дубайских титана в этой высотной гонке.

 

#рекорд #строительство #ОАЭ #Дубай

Популярное

Все
Боевое столкновение произошло на границе Тайланда и Камбоджи
«Олимпиакос» прилетел в Астану на матч с «Кайратом»
«Сельта» обыграла «Реал» в Ла Лиге
Президент Ирана посетит Астану с официальным визитом
Казахстан и Узбекистан договорились об увеличении обмена поездами
Удорожание госконтрактов взяли под контроль: Минфин ужесточил правила закупок
Грязная вода затопила Лувр в Париже
Кафе в здании бывшего кинотеатра Cinema City горело в Астане
В ОАЭ открыли два новых грандиозных музея
Суд обязал костанайский салон вернуть клиентке 1,2 млн тенге
В Атырауской области охота обернулась трагедией
McDonald's выпустил рождественский ролик, полностью сделанный ИИ
Онлайн-казино с операциями на 600 млрд тенге выявило АФМ
Казахстан и Китай открыли фестиваль снежно-ледового туризма
Жительница Актау прокладывает курс гигантских танкеров: история Полины Бектемировой
Токаев обсудил с Сагинтаевым дальнейшее развитие ЕАЭС
Сильные морозы нагрянут в Казахстан
Звезда бокса Рой Джонс провел мастер-класс для молодежи в Астане
Ртутные отходы хранились в школах и детсадах области Жетісу
В Джидде прошел Чемпионат Азии среди юниоров по триатлону
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
В Алматинской области найдена галерея петроглифов
Партию «запрещёнки» пытались доставить в уральскую колонию
Новая аграрная политика Токаева меняет правила игры для бизнеса на селе
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Стартовал отбор в элиту Нацгвардии
Инструмент противодействия манипуляциям и фейкам
Актюбинская школьница победила в республиканском конкурсе по профилактике мошенничества
Индустриальную зону создают в Сатпаеве
Первую красавицу Казахстана выбрали в Алматы
Не только помощь, но и образ жизни
Экономика Жамбылской области вошла в топ-3 по республике
Жанибека Алимханулы лишили боя за три титула: WBO сделала заявление
Началось строительство сталелитейного завода
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Из казармы в кампус
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Политика здравого смысла
Все строго по правилам
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Уверенный рост экономики Приаралья
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан

Читайте также

Совокупное состояние богачей достигло $15,8 трлн
Мощный ливень обрушился на турецкую Аланью
McDonald's выпустил рождественский ролик, полностью сделанн…
В ОАЭ открыли два новых грандиозных музея

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]