В ОАЭ идет стройка, которая может изменить мировую карту небоскребов. Башня «Бурдж-Азизи» от Azizi Developments, устремленная на 725 метров, официально претендует на вторую строчку в глобальном рейтинге высоты. Только «Бурдж-Халифа» (828 метров) будет выше, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked- Science

Фото: © Azizi Developments

В новом видеоролике, опубликованном Azizi Developments, запечатлено происходящее на стройплощадке: видно, что установлены краны, идут работы по забуриванию свай для менее высокой части здания, в то время как фундамент под саму башню уже готов. Башня растет на главной и самой длинной улице Дубая — шоссе шейха Зайда.

Архитектурной доминантой небоскреба станет его фасад: мозаика из тысяч стеклянных «прямоугольников», складывающаяся в гипнотический геометрический узор. За этой сверкающей оболочкой откроется мир эксклюзивной роскоши.

Сердцем башни станет отель «Семь звезд», где каждый уголок вдохновлен уникальной культурной традицией. На остальных этажах разместятся элитные апартаменты, пентхаусы и частные резиденции. Инфраструктура замкнутого цикла — от панорамных бассейнов до премиальных спа — превратит небоскреб в вертикальный город для избранных.

В башне, чье завершение запланировано на 2028 год, разместятся сразу несколько мировых рекордов — от смотровой площадки до спа-центра. Однако будущее этого статуса под вопросом: реализация проекта километровой башни Jeddah Tower в Саудовской Аравии может сместить оба дубайских титана в этой высотной гонке.