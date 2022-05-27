В двух регионах Казахстана назначены новые прокуроры

По согласованию с Главой государства приказом Генерального прокурора назначены прокуроры Карагандинской области и города Нур-Султана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главного надзорного органа Казахстана.

Прокурором Карагандинской области стал государственный советник юстиции 3-го класса Бауыржан Кыпшакович Мырзакеров.

Б. Мырзакеров службу начал в 1997 году с должности помощника военного прокурора Капшагайского гарнизона.

В разное время работал на руководящих должностях военной прокуратуры Шымкентского, Сарыозекского, Усть-Каменогорского, Капшагайского гарнизонов.

Был заместителем главного военного прокурора и прокурора Павлодарской области, начальником службы по надзору за законностью приговоров, вступивших в силу, и их исполнением Генеральной прокуратуры.

С апреля 2019 года возглавлял столичную прокуратуру.

На должность прокурора Нур-Султана назначен старший советник юстиции Ерлан Рахимжанович Утегенов.

Е. Утегенов в органах прокуратуры работает с 1997 года. Проходил службу в прокуратурах Алматинской, Южно-Казахстанской, Акмолинской областей и города Алматы, в том числе на руководящих должностях.

Был заместителем Алматинского природоохранного прокурора и прокурора Карасайского района Алматинской области, прокурором Целиноградского, Егиндыкольского районов Акмолинской области, а также Талгарского района Алматинской области, начальником управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам по городу Алматы.

С июня 2019 года он занимал должность заместителя прокурора Нур-Султана.