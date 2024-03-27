В ЕАЭС будут оказывать финансовую помощь совместным промышленным предприятиям

Мажилис на пленарном заседании ратифицировал Протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части оказания финансового содействия при реализации государствами – членами Евразийского экономического союза совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
Как отмечается в заключении к документу, протокол совершен в Москве 25 мая 2023 года и направлен на оказание финансового содействия для поддержки совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности.
«Целью протокола является расширение кооперационных связей между предприятиями государств-членов Евразийского экономического союза, стимулирование роста взаимных инвестиций и увеличение выпуска совместно произведенной продукции», - говорится в заключении.