В ЕАЭС будут оказывать финансовую помощь совместным промышленным предприятиям

Мажилис на пленарном заседании ратифицировал Протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части оказания финансового содействия при реализации государствами – членами Евразийского экономического союза совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба МТИ РК

Как отмечается в заключении к документу, протокол совершен в Москве 25 мая 2023 года и направлен на оказание финансового содействия для поддержки совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности.