В ЕАЭС установлена единая форма паспорта нефти

Энергетика
126
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

1 ноября 2023 года заканчивается срок действия паспортов нефти, оформляемых предпринимателями по произвольной форме, для экспорта в страны Евразийского экономического союза, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства торговли и интеграции РК

Фото: gov.kz

29 августа этого года члены совета Евразийской экономической комиссии утвердили изменения в технический регламент ЕАЭС «О безопасности нефти, подготовленной к транспортировке и (или) использованию» (ТР ЕАЭС 045/2017).

«Изменения устанавливают единую форму паспорта нефти, который подтверждает соответствие фактических значений показателей нефти, полученных при испытании проб (образцов) нефти, требованиям ТР ЕАЭС 045/2017.

Если ранее формы паспортов нефти на соответствие ТР ЕАЭС 045/2017 разрабатывались хозяйствующими субъектами индивидуально в зоне своей ответственности при ведении операций приема/сдачи нефти, то сейчас будет применяться единая форма, утвержденная на «пятерку».

Это позволит обеспечить единый подход при трактовке требований техрегламента и безопасность обращаемой продукции», – пояснили в МТИ РК.

Решение совета ЕЭК действует с 30 сентября 2023 года и обязывает производителей и импортеров нефти, выпускаемой в обращение на таможенной территории ЕАЭС, оформлять паспорта по единой форме. Все паспорта, оформленные до этой даты, с 1 ноября текущего года будут недействительными.

 

#экономика #ЕАЭС #нефть #энергетика

Популярное

Все
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
На 4-х Азиатских параиграх атлеты разыграют 564 комплекта наград
Дубль Еркебулана Нургалиева принес досрочное чемпионство футбольному клубу «Елимай» в Первой лиге
В Астане наградили победителей VII Абаевских чтений
По девять лет и миллиарды в придачу
Современное рабство
«Барсы» одолели «леопардов»
Казахстанская команда по робототехнике лучшая в мире
Гранты есть, нет идей
Парадоксы мегаполиса
Чтобы построить водопровод нужен режим ЧС
Девять лет пустых обещаний
Нет прививки? Привет, корь!
Школам не хватает учеников
Двое малышей погибли после травли клопов в Актау
"Акиматы взяли за правило" – Смаилов возмутился переносами сроков и отказом от инвестпроектов
Токаев назначил послов Казахстана в ряде стран
Александр Бублик стал чемпионом турнира ATP 250 в Антверпене
"Барыс" на выезде одержал победу над "Куньлунем"
Откроется еще одно консульство
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Спорт споткнулся о тендер?
Международную премию имени Тараса Шевченко получил выдающийся казахский писатель Роллан Сейсенбаев
Предъявите паспорт, гражданин!
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Впереди – турниры в Испании
А ведь могли решить на месте
Яблоневый сад превратили в наркоплантацию в Алматинской области
Как селу прокормить страну
Трудовая миграция: плюсы и минусы
Мозг vs Искусственный интеллект: кто кого?
Полицейская машина с нарушителем опрокинулась в кювет в Костанайской области
Казахский язык вернули в программу вуза в Париже
Названа предварительная причина смерти мобилографа "Ирины Кайратовны"
Экзоты под пленкой
Гектары просят влаги
Всегда думать о других
Уборку снега из будущего оплатил акимат в Павлодарской области
В прокат выходит полнометражный комедийный фильм «Келінжан-2»
Алексею не было равных
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
Все для счастливых пенсионеров
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Об инвестиционном климате в Казахстане рассказали на форуме "Dushanbe Invest 2023"
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
Как накопить на квартиру подметая улицы?
Предприниматель оплатит обучение казахстанцев в лучших университетах мира
Siemens Energy планирует модернизировать электросети Казахстана
Рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды. Малыш – в тяжелом состоянии (ВИДЕО)

Читайте также

ТЭЦ в Кызылорде оштрафовали на 5 млн тенге
Почём АЭС для народа
Президенту представили проект новой ТЭЦ Кызылорды
В Атырау наблюдается дефицит сжиженного газа

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]