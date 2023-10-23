В ЕАЭС установлена единая форма паспорта нефти

1 ноября 2023 года заканчивается срок действия паспортов нефти, оформляемых предпринимателями по произвольной форме, для экспорта в страны Евразийского экономического союза, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства торговли и интеграции РК

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29 августа этого года члены совета Евразийской экономической комиссии утвердили изменения в технический регламент ЕАЭС «О безопасности нефти, подготовленной к транспортировке и (или) использованию» (ТР ЕАЭС 045/2017).

«Изменения устанавливают единую форму паспорта нефти, который подтверждает соответствие фактических значений показателей нефти, полученных при испытании проб (образцов) нефти, требованиям ТР ЕАЭС 045/2017.

Если ранее формы паспортов нефти на соответствие ТР ЕАЭС 045/2017 разрабатывались хозяйствующими субъектами индивидуально в зоне своей ответственности при ведении операций приема/сдачи нефти, то сейчас будет применяться единая форма, утвержденная на «пятерку».

Это позволит обеспечить единый подход при трактовке требований техрегламента и безопасность обращаемой продукции», – пояснили в МТИ РК.

Решение совета ЕЭК действует с 30 сентября 2023 года и обязывает производителей и импортеров нефти, выпускаемой в обращение на таможенной территории ЕАЭС, оформлять паспорта по единой форме. Все паспорта, оформленные до этой даты, с 1 ноября текущего года будут недействительными.