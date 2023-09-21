В ЕНУ открылся кабинет турецкого языка и культуры

Фото: ЕНУ

В новой аудитории казахстанские и турецкие специалисты будут обучать студентов тюркологии и турецкому языку, а также всесторонние знания в целях укрепления тюркского мира, развития тюркской интеграции, укрепления сотрудничества и отношений тюркских народов, совершенствования дипломатии тюркских государств. Молодым ученым открыт дополнительный ресурс для изучения истории и культуры тюркских народов.

Новый кабинет оснащен необходимой материально-технической базой, электронными и печатными учебными материалами для изучения тюркологии и турецкого языка. Для удобства студентов и молодых ученых установлена современная электронная мультимедийная доска.

В открытии аудитории «Турецкого языка и культуры» приняли участие ректор ЕНУ им.Л.Н.Гумилева Ерлан Сыдыков, Чрезвычайный и Полномочный посол Турции в Казахстане Мустафа Капуджу, президент турецкого агентства по сотрудничеству и координации Хикмет Узденоглы, преподаватели и студенты кафедры тюркологии факультета международных отношений университета.

В ходе встречи Ерлан Сыдыков отметил, что вуз активно сотрудничает с более 35 ведущими вузами Турции и десятки студентов обучаются в стенах ЕНУ. Казахстанская молодежь получила возможность расширить свои знания в турецких вузах в рамках программ академической мобильности.

«Сотрудничество развивается не только рамках совместной подготовки специалистов, но и программ академической мобильности и стажировок для студентов и преподавателей наших стран. Данный кабинет станет еще одним мостом, объединяющим Турцию и Казахстан. На базе этой аудитории будет усилена подготовка специалистов в области тюркологии. Уверен, что аудитория послужит центром для интеграции культуры и традиций двух стран. Коллектив университета выражает благодарность посольству Турции и Турецкому агентству по сотрудничеству и координации за оснащение прекрасного кабинета», - отметил Ерлан Сыдыков.

Новая аудитория открыта на кафедра тюркологии ЕНУ им.Л.Н. Гумилева, которая с 2010 года подготовила около 400 специалистов на уровне бакалавриата, магистратуры и докторантуры. Сейчас более 100 студентов обучаются по 3 образовательным программам.

Новый кабинет для обучающихся открыт при поддержке Посольства Турецкой Республики в Республике Казахстан и Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TIKA).

«Мы рассматриваем этот кабинет как проект, который еще больше улучшит отношения турецкого народа, турецкой молодежи и наших казахских братьев. Этот класс будет постоянно полон студентов. Думаю, что обучающиеся очень хорошо освоят турецкий язык. Для них откроются новые возможности. Появится возможность работать в разных турецких фирмах и учиться в магистратуре в Турции. Самое главное - они объединят наши страны и внесут важный вклад в развитие отношений Казахстана и Турции», - сказал Чрезвычайный и Полномочный посол Турции в Казахстане Мустафа Капуджу.

Президент турецкого агентства по сотрудничеству и координации Хикмет Узденоглы подчеркнул, что язык - это мост, формирующий отношения между людьми. Он также добавил, что открытие аудитории открывает возможность расширить горизонты сотрудничества.