Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщается, двое жителей поспорили, можно ли использовать дефибриллятор на здоровом человеке. Они обратились к знакомому фельдшеру скорой помощи. Тот пояснил, что аппарат может привести к гибели. Однако мужчины не поверили и просили продемонстрировать наглядно. Фельдшер отказался, и в него выстрелили из травматического пистолета.

Пострадавшего госпитализировали. Полиция возбудила уголовное дело.