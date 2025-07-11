Инцидент произошёл на территории центральной больницы Байзакского района, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»
Как сообщается, двое жителей поспорили, можно ли использовать дефибриллятор на здоровом человеке. Они обратились к знакомому фельдшеру скорой помощи. Тот пояснил, что аппарат может привести к гибели. Однако мужчины не поверили и просили продемонстрировать наглядно. Фельдшер отказался, и в него выстрелили из травматического пистолета.
Пострадавшего госпитализировали. Полиция возбудила уголовное дело.
– Состояние нашего сотрудника фельдшера стабильное. Ему сделали операцию. На глубине одного сантиметра в левом подреберье хирурги изъяли пулю и передали её полицейским. Сейчас пациента перевели в палату, он получает необходимое лечение, - рассказал руководитель областного управления здравоохранения Сержан Назарбек.