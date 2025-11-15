В фокусе – наука
Александр Кисель, главный агроном КХ «Абиль», Костанайская область
Я окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт в 1991 году и с тех пор работаю в отрасли. За эти годы видел, как государство постепенно усиливает поддержку сельского хозяйства. Субсидируется первая репродукция элитных сортов, выделяется льготное дизельное топливо, предоставляются субсидии на удобрения. Все это дает возможность хозяйствам развиваться, сохранять качество продукции и смотреть в будущее с оптимизмом.