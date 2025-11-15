На II Форуме работников сельского хозяйства обсуждались актуальные вопросы цифровизации в животноводстве и растениеводстве, поскольку современные технологии могут облегчить жизнь аграриям, сделать работу точнее и эффективнее. И было прият­но услышать, что Глава государства душой и сердцем болеет за отрасль и заинтересован в ее улучшении.

Наше хозяйство «Абиль» существует с 1997 года. Мы многое прошли, стабильно достигли высоких показателей урожайности, успешно производим семена І–ІІІ репродукций и обеспечиваем рациональное использование земельных ресурсов, сочетая профессионализм с практическим опытом и заботой о сохранении плодородия почв. Но вот в вопросах внедрения современных тех­нологий мы пока еще новички. Сейчас можем лишь мониторить состояние полей, отслеживать урожайность и состоя­ние посевов. Но у нас есть планы, которые, надеюсь, скоро воплотятся в жизнь.

Есть и серьезные вызовы. Если говорить о науке, то здесь еще многое предстоит сделать. Семеноводческим хозяйствам нужна поддержка, чтобы они могли выводить новые сорта, в том числе элитные. Также особого внимания требует переработка и реализация продукции. Сегодня крестьянин получает низкую цену за свой труд и в итоге вынужден вывозить товар, например, в Узбекистан, Китай, другие соседние страны. Кроме того, в нашей отрасли слишком много посредников, и это напрямую влияет на ценообразование готовой продукции.

Был искренне тронут, когда получил орден «Еңбек даңқы» III степени. Для меня это не просто награда, а знак того, что труд крестьянина, труд людей, которые ежедневно работают на земле, не остается незамеченным. И это, поверьте, вдохновляет.