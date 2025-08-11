Незадолго до своей гибели один из журналистов Анас аль-Шариф написал в социальной сети X, что Израиль начал интенсивную, концентрированную бомбардировку

Удары по Сектору Газа. Фото: Mohammed Ibrahim / unsplash.com

В секторе Газа в результате удара израильской армии погибли пять сотрудников панарабского телеканала Al Jazeera. Об этом сообщается на сайте телеканала, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Gazeta.ru

По имеющимся сведениям, беспилотный летательный аппарат армии Израиля нанес удар по палатке журналистов, находившейся возле больницы «Аш-Шифа» в городе Газа. В результате взрыва погибли журналисты Анас аш-Шариф и Мохаммед Крейкеа и операторы Ибрагим Захер, Мохаммед Нуфал и Моамен Алива.

В свою очередь, директор больницы «Аш-Шифа» Мохаммед Абу Салмия заявил, что в результате удара по палатке погибли семь человек.

Как отмечается, незадолго до своей гибели один из журналистов Анас аль-Шариф, который много времени проводил в северной части Газы, написал в социальной сети X, что Израиль начал интенсивную, концентрированную бомбардировку — также известную как «огненные пояса» — в восточной и южной частей города Газа. В его последнем видео на заднем плане слышны звуки интенсивных ракетных бомбардировок.

Телекомпания «Аль-Джазира» призвала международное сообщество и все соответствующие организации «принять решительные меры, чтобы положить конец преднамеренным преследованиям журналистов».