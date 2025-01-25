В главном надзорном органе обсудили результаты работы

Закон и Порядок
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Нурали Мансуров

Открывая расширенное заседание коллегии, генеральный прокурор Берик Асылов отметил, что органами прокуратуры принят комплекс мер по обеспечению законности, защите конституционных прав и свобод граждан, ограждению законопослушного бизнеса от незаконных проверок, сопровождению значимых инвестиционных проектов, возврату незаконных активов, превенции пыток, а также координации усилий правоохранительных органов по борьбе с мошенничеством, наркобизнесом и другими опасными явлениями.

фото предоставлено пресс-службой Генеральной прокуратуры РК

Прокуроры продолжили работу по сопровождению значимых инвестиционных проектов, защите инвесторов и их инвестиций в рамках поручения Главы государства, в котором Президент данную работу вывел на уровень национальных приоритетов. Приняты системные меры по защите прав предпринимателей. Реальную помощь получили 565 инвесторов, их вклад в экономику страны составил 10 трлн тенге.

Генеральный прокурор указал на необходимость жестко пресекать попытки использовать полномочия прокуратуры и других правоохранительных органов в корыстных целях, для давления на бизнес, участия в хозяйственных конфликтах.

В социально-экономической сфере по актам прокуроров защищены конституционные права 3,5 млн граж­дан, среди них 123 тыс. работников, около 1,9 млн подростков. В пользу более чем 23 тыс. детей взыскали 4,6 млрд тенге долгов по алиментам.

По всем выявленным нарушениям и проблемным вопросам в Правительство внесено 23 акта надзора. На их основе разработаны «дорожные карты», поправки в законы и подзаконные акты, приняты другие меры, необходимые для устранения нарушений, а также защиты прав граждан, бизнеса и интересов государства.

В прошлом году возвращены похищенные активы на сумму 428,7 млрд тенге. По соглашениям с субъектами закона запущены 15 социальных и инвестиционных проектов на более чем 48 млрд тенге. С учетом международного опыта внедрена практика обращения в доход государства активов необъяснимого происхождения в судебном порядке. Уже есть результат (удовлетворен иск на 10 млн долларов, сумма возмещена). Параллельно ведется работа с субъектами в части добровольной реверсии имущества.

На постоянном контроле находится криминогенная обстановка в стране. Число уголовных правонарушений продолжает снижаться. Проводится системная работа по противодействию мошенничеству, наркопреступности и другим опасным явлениям. Укрепляются гарантии прав участников уголовного процесса. Не допущено необос­нованное вовлечение в уголовную орбиту 4 132 граждан.

Факты пыток снижены вдвое. Обеспечено взаимодействие и укреп­ление сотрудничества с зарубежными коллегами, а также продолжена работа по экстрадиции разыскивае­мых лиц и выдачи преступников.

В предстоящий период усилия надзорного органа будут сфокусированы на дальнейшей реализации установок Главы государства (принципы «Закон и Порядок», «слышащее государство», «Әділетті Қазақстан – Адал азамат», «Таза Қазақстан»), усилении профилактики правонарушений, борьбе с современными вызовами, внедрении цифровых инструментов в надзорной деятельности и повышении доверия общества к госорганам. В рамках поручений Главы государства органы прокуратуры продолжат работу по возврату незаконно выведенных активов, а также защиту инвесторов через «прокурорский фильтр».

Наряду с этим запланировано проведение проверок по системным и актуальным вопросам в различных сферах. В их числе – вопросы противодействия пыткам и недопущения нарушений конституцион­ных прав граждан в уголовном процессе, соблюдения законности при лицензировании образовательной деятельности, по соблюдению требований законодательства при принудительном отчуждении земельных участков для государственных нужд и другие.

#заседание #прокуратура

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