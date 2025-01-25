В главном надзорном органе обсудили результаты работы
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Нурали Мансуров
Открывая расширенное заседание коллегии, генеральный прокурор Берик Асылов отметил, что органами прокуратуры принят комплекс мер по обеспечению законности, защите конституционных прав и свобод граждан, ограждению законопослушного бизнеса от незаконных проверок, сопровождению значимых инвестиционных проектов, возврату незаконных активов, превенции пыток, а также координации усилий правоохранительных органов по борьбе с мошенничеством, наркобизнесом и другими опасными явлениями.