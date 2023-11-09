В гости к Достоевскому

Творчество классика стало источником вдохновения для тысяч писателей, художников, композиторов, режиссеров, сценаристов, балетмейстеров, психо­аналитиков, архитекторов, криминалис­тов, философов, перечисляют в музее.

– Даже сам музей Достоевского в Семее стал местом приложения талантов многих людей. Когда в 1971 году в доме, в котором когда-то жил писатель, открылся­ музей, были выделены средства на строительство пристройки. К вопросу подошли творчески: здание пристройки возведено в виде полуоткрытой книги, поставленной вертикально. И посетители музея начинают знакомство с жизнью и творчеством писателя, шагая внутри огромной книги, – рассказывает куратор выставки Алла Белякина.

Оформлением внутренней части экспозиции занималась группа художников под руководством Григория Козлитина. Центральная ее часть посвящена времени пребывания на каторге Достоевского. Пространство ограждено символичной решеткой, на которой размещены деревянные плашки. Так как Омский острог был рассчитан на 400 заключенных, художники сделали для музея ровно 400 портретов на дереве. А на стенах первого этажа они разместили деревянные плашки со степными сюжетами – казахскими орнаментами, цветами, животными.

Каждый, кто подходит к зданию музея, обращает внимание на барельеф Достоевского, выполненный известным скульптором Ескеном Сергебаевым. Автором памятника Достоевскому и Валиханову был выдающийся архитектор Дмитрий Элбакидзе.

Судьба связала с музеем Достоевского и таких выдающихся казахстанцев, как Алькей Маргулан, Сабит Муканов, Медеу Сарсеке, чьи книги с автографами можно увидеть на открывшейся выставке.

Экспозиция знакомит с работами многих художников, которые создавали иллюстрации к произведениям Достоевского, барельефы и горельефы, стрит-арт. Представлен на выставке и портрет писателя, сотворенный нейросетью. Среди экспонатов можно увидеть, например, необычный кейс в виде солдатского ранца, обернутый в металлическую обложку с чеканкой. В этот кейс художник Розенберг поместил свои иллюстрации к роману «Записки из Мертвого дома».

Также на выставке есть грампластинки и студийные аудиодиски с записью опер, мюзиклов, созданных по произведениям Достоевского, и, конечно, не забыты многочисленные театральные постановки и экранизации, радующие и сегодня поклонников творчества русского писателя.