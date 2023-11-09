В гости к Достоевскому

Статьи
0
Флора Левина

В Семее в Литературно-мемориальном музее Ф. М. Достоевского проходит выставка, рассказывающая о влиянии великого писателя на мировую культуру.

фото автора

Творчество классика стало источником вдохновения для тысяч писателей, художников, композиторов, режиссеров, сценаристов, балетмейстеров, психо­аналитиков, архитекторов, криминалис­тов, философов, перечисляют в музее.

– Даже сам музей Достоевского в Семее стал местом приложения талантов многих людей. Когда в 1971 году в доме, в котором когда-то жил писатель, открылся­ музей, были выделены средства на строительство пристройки. К вопросу подошли творчески: здание пристройки возведено в виде полуоткрытой книги, поставленной вертикально. И посетители музея начинают знакомство с жизнью и творчеством писателя, шагая внутри огромной книги, – рассказывает куратор выставки Алла Белякина.

Оформлением внутренней части экспозиции занималась группа художников под руководством Григория Козлитина. Центральная ее часть посвящена времени пребывания на каторге Достоевского. Пространство ограждено символичной решеткой, на которой размещены деревянные плашки. Так как Омский острог был рассчитан на 400 заключенных, художники сделали для музея ровно 400 портретов на дереве. А на стенах первого этажа они разместили деревянные плашки со степными сюжетами – казахскими орнаментами, цветами, животными.

Каждый, кто подходит к зданию музея, обращает внимание на барельеф Достоевского, выполненный известным скульптором Ескеном Сергебаевым. Автором памятника Достоевскому и Валиханову был выдающийся архитектор Дмитрий Элбакидзе.

Судьба связала с музеем Достоевского и таких выдающихся казахстанцев, как Алькей Маргулан, Сабит Муканов, Медеу Сарсеке, чьи книги с автографами можно увидеть на открывшейся выставке.

Экспозиция знакомит с работами многих художников, которые создавали иллюстрации к произведениям Достоевского, барельефы и горельефы, стрит-арт. Представлен на выставке и портрет писателя, сотворенный нейросетью. Среди экспонатов можно увидеть, например, необычный кейс в виде солдатского ранца, обернутый в металлическую обложку с чеканкой. В этот кейс художник Розенберг поместил свои иллюстрации к роману «Записки из Мертвого дома».

Также на выставке есть грампластинки и студийные аудиодиски с записью опер, мюзиклов, созданных по произведениям Достоевского, и, конечно, не забыты многочисленные театральные постановки и экранизации, радующие и сегодня поклонников творчества русского писателя.

#культура #Семей #музей #Достоевский Ф.М.

Популярное

Все
Домбристы ансамбля «Шалқыма» завоевали Гран-при на международном конкурсе Fest Festival в Ташкенте
Проводили на пенсию поливая из шлангов
Традиционный танцевальный фестиваль Ballet Globe неожиданно сменил формат
Казахская Мария Кюри
Оплату за проезд предложено изменить
На десять тысяч новых граждан прирастет население Казахстана только за счет специальной программы «Аңсаған сәби»
Весь мир – одна семья
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
Сколько этносов проживает в Казахстане
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Общайтесь и не стесняйтесь!
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
Сотни человек эвакуировали в испанской Валенсии
Скот стоимостью более 65 млн тенге вернули хозяину актюбинские полицейские
Касым-Жомарт Токаев лично проводил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в аэропорту Астаны
Село, мы ищем таланты!
Люди хотят знать правила игры
Антикор Казахстана и Госдеп США обсудили вопросы возврата активов
Объем турецких инвестиций в Казахстан вырос
TURKTIME: "Наше председательство будет проходить под девизом "Тюркская эпоха" – Токаев
О наших сокровищах узнает весь мир
Режим ЧС ввели в Италии
Информацию о доходах шахтеров за время простоя озвучили в АМТ
И снова «Бунт невесток»
Дороги, которые нас... разделяют
Ни к селу ни к городу
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Детективы вне закона
Сбылась вековая мечта
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
Заказное убийство предотвратили в Астане (видео)
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Спорт споткнулся о тендер?
Один день из жизни страны
В Казахстане посчитали население
Приказ выше кодекса?
«Плохиш» казахского кино
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов

Читайте также

Весь мир – одна семья
Ученые ЕНУ совместно с АлЭС разрабатывают новую технологию …
Продажи экспортеров будут под контролем
С новой школой – в новую жизнь

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]