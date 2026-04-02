В Грузии полностью запретили продажу пластиковой посуды

Реализация одноразовых пищевых контейнеров и приборов из пластика на всей территории Грузии оказалась под строгим запретом, за нарушение которого грозят крупные штрафы

С 1 апреля в Грузии вступил в силу закон, делающий нелегальной любую розничную продажу пластиковых вилок, ножей, ложек, тарелок и другой подобной пластиковой посуды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Вестник Кавказа

Ограничения также коснулись палочек для еды, трубочек, мешалок, а вместе с ними пищевых контейнеров, крышек и стаканов из пластика.

Для государственных структур теперь действует запрет на закупку подобной посуды и любых напитков в пластиковых бутылках объемом менее 3 литров, за исключением приобретений для нужд армии.

Нарушителям новых правил грозит штраф в размере 1 тыс. лари, что эквивалентно $370, вместе с обязательной конфискацией нелегального товара.

Финансовое наказание за повторное несоблюдение требований автоматически удваивается и достигает уже 2 тыс. лари.

Экспорт грузинской пластиковой продукции за рубеж под действующий запрет не попал и остается легальным. Однако, компании-производители при этом обязаны заранее уведомлять контролирующие органы о формировании подобных партий для отправки в другие страны.

Напомним, ранее импорт и внутреннее производство пластиковой продукции на территории Грузии были полностью остановлены еще 1 января 2026 года. Предпринимателям был предоставлен трехмесячный переходный период для реализации складских остатков.

 

