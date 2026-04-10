По итогам первого квартала 2026 года энергетическая система Казахстана продемонстрировала устойчивую положительную динамику ключевых показателей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэнерго.

"За первые 3 месяца объем производства электроэнергии составил 33,7 млрд кВт·ч, тогда как потребление достигло 33,6 млрд кВт·ч. Таким образом, обеспечен профицит генерации на уровне 100 млн кВт·ч, что подтверждает сбалансированную работу энергосистемы", - говорится в сообщении.

В текущем году в Казахстане планируется ввод в эксплуатацию 2,6 ГВт мощностей традиционной и возобновляемой энергии. Будут введены 4 ПГУ, 2 ветровые электростанции, 4 солнечных электростанции, планируется расширение двух электростанций.

Реализация этих проектов позволит уже к концу первого квартала 2027 года полностью решить вопрос энергодефицита в стране, а к 2029 году обеспечить выход на устойчивый профицит электроэнергии.