В Италии умер создатель тирамису

Lifestyle
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Айман Аманжолова
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Кондитер Роберто Лингуанотто, известный как создатель десерта тирамису, скончался на 82 году жизни

Фото: Courtesy of Roberto Linguanotto

Роберто Лингуанотто создал классический рецепт тирамису с сыром маскарпоне во время своей работы в ресторане Alle Beccherie в Тревизо. Это произошло в 1960-х годах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Газета.ру.

Как рассказывал сам кондитер, десерт получился благодаря ошибке: во время приготовления ванильного мороженого он случайно добавил в миску яйца и сахар. Таким образом, он заменил десерт забальоне из желтков, сахара и вина, как делали в ресторане до этого.

«Роберто «Лоли» Лингуаното, шеф-кондитеру, считающемуся отцом оригинального тирамису в Тревизо, был 81 год: он скончался после продолжительной болезни», — говорится в публикации газеты Corriere della Sera.

Лингуаното родился в Тревизо в 1943 году. Позже, работая в ресторане «Le Beccherie», он систематизировал рецепт знаменитого десерта тирамису на основе кофе, печенья и крема маскарпоне.

 

#Италия #кончина #кондитер #тирамису

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