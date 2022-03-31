Полицейские Восточно-Казахстанской области из кабинета курсов английского изъяли свыше 11 килограммов марихуаны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области.

"В начале марта текущего года сотрудники отдела по борьбе с наркопреступностью управления полиции города Семей при проведении оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в незаконном обороте наркотических средств в кабинете английского языка одного из образовательных центров Семея задержали 36-летнего жителя города Алматы. Был проведен обыск учебного помещения, в ходе которого на полу за столом была обнаружена и изъята картонная коробка, где находился полиэтиленовый сверток с веществом зеленого цвета растительного происхождения", – говорится в сообщении.

Экспертиза показала, что изъятое вещество является наркотическим средством, а точнее марихуаной высушенной, общим весом свыше 11 500 граммов.

"По данному факту начато досудебное расследование по части 3 уголовной статьи "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов". Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет", – дополнили в полиции.