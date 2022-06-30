В какие страны планирует увеличить рейсы Казахстан

Заместитель председателя Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Салтанат Томпиева на брифинге в СЦК заявила о полном восстановлении внутреннего рынка авиаперевозок, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«В настоящее время внутренний рынок авиаперевозок полностью восстановлен. Сегодня у нас пять регулярных авиаперевозчиков выполняют 600 рейсов в неделю по 50 направлениям. Также у нас есть субсидируемые рейсы – это 20 маршрутов, которые выполняют рейсы по социально значимым направлениям и обеспечивают транспортную доступность. То есть они выполняются там, где коммерческие рейсы убыточны», – сообщила Салтанат Томпиева.

Она также указала на то, что расширяется география полетов на международном рынке авиаперевозок.

«Международный рынок авиаперевозок у нас полностью восстановлен. Если в допандемийный период у нас была связь с 24 государствами, то на сегодняшний день уже 27 государств. Было 99 международных маршрутов, сегодня мы выполняем уже 106 международных маршрутов. Ранее выполнялось около 440 рейсов в неделю, сегодня уже выполняется 476 частот в неделю именно по международному направлению.

В то же время мы постоянно открываем новые авиарейсы. В текущем году установлены прямые рейсы в Италию и Грецию. Кроме того, мы планируем возобновить рейсы с Пакистаном, Китаем. Также планируется увеличение действующих частот на направлениях с Узбекистаном, Россией, Саудовской Аравией и с Германией», – подчеркнула спикер.

Отметим, что с начала года аэропорты Казахстана обслужили 6,8 млн пассажиров. В сравнении с показателем аналогичного периода прошлого года рост составляет 13%.