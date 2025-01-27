В каких регионах чаще травмируются работники на производстве

Происшествия
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За последние пять лет - на 6,3%

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным Комитета госинспекции труда, в 2024 году в результате несчастных случаев на производстве пострадали 1 408 работников, 202 из которых погибли, передает Kazpravda со ссылкой на Минтруда

Отмечается, что производственный травматизм по итогам прошлого года снизился на 4,5% по сравнению с 2023 годом.

По итогам 2024 года уровень производственного травматизма (коэффициент частоты несчастных случаев на 1000 работающих) составил 0,20.

Высокий уровень травматизма преимущественно сохраняется в промышленных регионах республики. Так, в Карагандинской области пострадало 159 человек, в Восточно-Казахстанской – 124, в Павлодарской – 112, в области Абай – 101, в Костанайской – 91, также в Алматы пострадало 116 человек.

В разрезе отраслей экономики наибольшее количество пострадавших отмечается на предприятиях горно-металлургического комплекса – 18,3% и в строительной отрасли – 10,1%.

Основными причинами, приведшими к несчастным случаям, явились: неудовлетворительная организация производства работ (35,5%); грубая неосторожность самого пострадавшего (31%); нарушение правил автодорожного движения (8,2%); нарушение правил безопасности и охраны труда (7,6%).

Сообщается, что за последние пять лет комплексные меры, принятые госорганами и работодателями в сфере охраны труда, позволили снизить уровень производственного травматизма на 6,3%. 

Напомним, на минувшей неделе стало известно о двух случаях гибели людей на производстве - в Алматы и Атырау.

#безопасность #Минтруда #труд #травматизм

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