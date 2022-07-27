Фото: МВК по нераспространению COVID-19
Здравоохранение , COVID
Могут ли вернуть ковид-ограничения на границе Казахстана – ответ Минздрава
Елисеева Екатерина
корреспондент

В каких случаях на государственной границе могут ввести ограничения, пояснила вице-министр здравоохранения – главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК, передает корреспондент Kazpravda.kz

"Все ограничения на госгранице направлены на то, чтобы не допустить или удлинить срок завоза в страну новых штаммов КВИ. Тем более если они обладают, так скажем, более тяжелым течением. На сегодня мы знаем, что во всем мире распространяется вариант штамма омикрон. Он распространяется очень быстро и вытесняет другие штаммы КВИ. Но при этом этот штамм обнаружен и в нашей стране. Мы проводим каждые полтора месяца секвенирование штаммов, циркулирующих в нашей стране", – сообщила Есмагамбетова. 

По ее словам, уже в июне было установлено, что на территории Казахстана есть омикрон ВА5.

"Сегодня у него удельный вес в общем объеме заболеваемости составляет порядка 70%. Этот штамм характеризуется  более легким течением. Вы сами видите, что несмотря на рост заболеваемости (регистрируем практически ежедневно 2,5-2,7 тысячи случаев), госпитализируется всего до 10% пациентов, то есть 90% пациентов получают лечение на уровне поликлиники. Это говорит о том, что заболевание протекает наиболее легко", – дополнила спикер. 

Также она отметила, что введение любых ограничений рассматривается на межведомственной комиссии, и только после этого принимаются решения о введении каких-либо ограничений. И сами ограничения будут вводится только в том случае, если будет перегруз системы здравоохранения. 

 

 

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