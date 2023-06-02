В какое время суток ЕНТ сдают лучше, поделились в Миннауки

Более 86 тысяч человек сдали тестирование с момента старта основного ЕНТ. Из них 74% абитуриентов сдали на казахском языке, 26% – на русском, 84 человека – на английском языке, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

Фото: пресс-служба Минпросвещения РК

Пороговый балл с начала проведения ЕНТ набрали около 78% абитуриентов. Что касается среднего балла, то он составил 70. Максимальный балл не изменился, 137 баллов набрал 1 абитуриент на прошлой неделе.

«По итогам двух недель проведения ЕНТ в тестировании приняли участие более 86 тысяч абитуриентов. Приведу несколько примеров интересных статистических данных. Как вы знаете, ЕНТ проводится в 2 потока. Согласно статистике, средний балл сдающих утром выше, чем у тех ребят, которые сдают в послеобеденное время. В данный момент разница составляет 4 балла: 72 и 68 баллов соответственно.

Кроме того, в прошлом году мы ввели тематический анализ по результатам ЕНТ. То есть после завершения тестирования каждый абитуриент получает индивидуальный тематический анализ, который показывает, по каким темам он допустил ошибки. Так вот, по итогам двух недель абитуриенты лучше всего сдали предмет «Грамотность чтения», в среднем освоение составляет 79%. Хуже справились ребята, сдающие химию – только на 36% вопросов были даны правильные ответы. Самой сложной темой оказались «Стандартные электродные потенциалы. Окислительно-восстановительные реакции». Таким образом, по результатам ЕНТ мы видим не только цифры, но и подробный анализ по темам», – отметил директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев.

Следует отметить, что благодаря созданию комфортных условий для поступающих с особыми образовательными потребностями за первую неделю в ЕНТ приняло участие 230 абитуриентов с ООП.

Возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов лишились 92 абитуриента. За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 74 человека, их результаты также аннулированы. Подставных лиц не было выявлено.

Отметим, после завершения ЕНТ-2023 до 31 октября календарного года будет проводиться анализ видеозаписей. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов и нарушения правил результаты ЕНТ поступающего будут аннулированы.