Мажилис на пленарном заседании одобрил в первом чтении поправки по вопросам охраны объектов историко-культурного наследия, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается в заключении к документу, законопроект направлен на совершенствование законодательства по охране и использованию объектов историко-культурного наследия в сфере археологии.

Основные положения законопроекта предусматривают изменение системы лицензирования археологических работ, а также систематизацию данных о памятниках и объектах археологии.

Также с целью аккумулирования всех сведений об объектах историко-культурного наследия, выявленных в ходе археологических работ, в законопроекте закреплены нормы по созданию «Единой автоматизированной информационной системы по археологическим работам».

Вместе с этим, для координации археологических работ и научно-консультационной, информационно-аналитической поддержки лиц, осуществляющих археологические работы, законопроект предлагает определить компетенции «Национальной археологической службы», координирующей Институтом археологии им. А.Х. Маргулана.

В ходе работы над законопроектом пересмотрены требования к выдаче на определенный срок лицензии на научно-реставрационные работы и археологические работы.

Также, учитывая механизм финансирования разных видов археологических работ, предложены нормы по разделению их на плановые и превентивные (внеплановые) работы.

Для централизации места хранения массовых археологических находок и материалов, собранных со всей территории Казахстана, внесены поправки по передаче их в Национальный депозитарий массовых археологических находок и материалов.