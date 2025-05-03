В Казахстане ликвидированы аварийные и трехсменные школы

Образование
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Вместе с тем построено более 1200 новых школ, передает Kazpravda.kz

Фото: Минпросвещения РК

С 2019 года в Казахстане реализуются масштабные инфраструктурные проекты, которые обеспечили более 1 млн учеников местами в 1200 новых школах. Особенно значимыми стали результаты 2023 и 2024 годов, когда ввели в эксплуатацию 422 школы на 510 тыс. ученических мест.

Эти показатели стали настоящим прорывом в решении ряда ключевых вопросов, таких как ликвидация 32 аварийных и 71 трехсменной школы, а также устранение дефицита мест в 200 школах по всей стране.

Продолжается системная работа по решению вопросов аварийных и трехсменных школ, которая включает комплексные меры, в том числе за счет бюджетных средств, и привлечения инвестиций.

Одной из главных приоритетных задач в рамках проводимых реформ стало создание комфортной среды для обучения детей. В республике реализуется масштабный проект «Комфортная школа», разрабатываются новые стандарты инфраструктуры, предусматривающие современные удобные классы, залы для занятия спортом, пространства для отдыха и занятия творчеством.

По поручению Главы государства в рамках нацпроекта «Комфортная школа» в стране ведется строительство 217 школ на 460 тыс. ученических мест. На сегодня 105 из них введены в эксплуатацию, еще 112 комфортных школ завершатся до конца 2025 года.

Кроме того, за счет средств республиканского и местного бюджетов, а также привлечения частных инвестиций 127 школ на 92 тыс. ученических мест.

Не менее важным шагом стало создание Фонда поддержки инфраструктуры образования в 2023 году, который финансируется за счет средств, изъятых у коррупционеров. Благодаря этому фонду профинансировано строительство 89 школ почти на 100 тыс. ученических мест. Из них введена в эксплуатацию 61 школа на 74,4 тыс. мест.

Наряду с этим продолжается модернизация 1 тыс. школ в райцентрах и селах по семи направлениям. За последние три года была обновлена материально-техническая база более чем 4 тыс. школ, еще в свыше 2 тыс. школах установлены современные кабинеты робототехники, химии, биологии, физики и STEM-дисциплин.

Следующим этапом перехода к единому современному формату школьной инфраструктуры станет реновация школ. В соответствии с поручением Президента, в течение ближайших 3 лет планируется реновация школ во всех регионах страны. На сегодня определена 1 231 школа, подлежащая реновации, более половины из которых - 54% - расположены в сельской местности. В рамках работ запланированы замена кровли, обновление фасадов и окон, капитальный ремонт инженерных коммуникаций — электроснабжения, отопления, водоснабжения, канализации и вентиляции. Также будет проведено благоустройство и озеленение школьных территорий.

#Образование #школы #комфортные школы #аварийные школы

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