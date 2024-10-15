В Казахстане на 200 туроператоров стало больше

По данным госреестра, в Казахстане выдано 590 лицензий на осуществление туроператорской деятельности, что на более чем 200 лицензий больше по сравнению с 2023 годом (380 лицензий), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма
Лицензии распределены по следующим направлениям:
• 44 лицензии — на выездной туризм;
• 43 лицензии — на внутренний, въездной и выездной туризм;
• 503 лицензии — на внутренний и въездной туризм.
«Была проведена комплексная работа по совершенствованию государственного реестра, и туроператоры оперативно привели свою деятельность в соответствие с законодательными требованиями. Обеспечение высокого качества туристических услуг остаётся нашим приоритетом. Лицензиатам необходимо и далее соблюдать правовые нормы и поддерживать высокий стандарт обслуживания клиентов», - отметил председатель Комитета индустрии туризма Нуртас Карипбаев.