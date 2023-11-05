В Казахстане на один день отключат телерадиовещание

Технологии
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Вахитов Елдос
Выпускающий редактор

8 ноября будут проведены планово-профилактические работы, передает Kazpravda.kz

Фото: Gov.kz

"Уведомляем о проведении профилактических работ с отключением телерадиовещания 8 ноября текущего года в период с 03:00-17:00 (времени Астана)", – говорится в сообщении АО "Казтелерадио".

АО "Казтелерадио" в целях обеспечения бесперебойного и качественного телерадиовещания ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей.

#ТВ #телерадиовещание #Казтелерадио #АО

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