В Казахстане на один день отключат телерадиовещание

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"Уведомляем о проведении профилактических работ с отключением телерадиовещания 8 ноября текущего года в период с 03:00-17:00 (времени Астана)", – говорится в сообщении АО "Казтелерадио".

АО "Казтелерадио" в целях обеспечения бесперебойного и качественного телерадиовещания ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей.