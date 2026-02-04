В Казахстане начался переход к прогрессивной агроэкономике

0

Главные акценты – цифровизация, искусственный интеллект и глубокая переработка продукции

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казахстан вступает в новый этап развития агропромышленного комплекса. Согласно поручению Главы государства, озвученному в Послании от 8 сентября 2025 года, Правительство в лице Министерства сельского хозяйства внедряет модель прогрессивной агроэкономики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Реализация этих целей требует четкого планирования, поэтому сейчас идет разработка Комплексного плана по развитию агроэкономики на 2026–2028 годы. Документ нацелен на создание полноценных цепочек добавленной стоимости – от самого производства сельхозпродукции до ее глубокой переработки, хранения, логистики и выхода на экспорт. Среди ключевых приоритетов выделено развитие перерабатывающей промышленности, формирование агропромышленных кластеров и агрохабов, а также укрепление связей между производством и рынками сбыта.

Такая глубокая модернизация предполагает системное обновление всего аграрного сектора, чтобы сделать его более устойчивым, производительным и конкурентным. В тесной связке с этим направлением Правительством одобрен Комплексный план по развитию животноводства на 2026–2030 годы. Он направлен не только на увеличение поголовья скота, но и на повышение продуктивности, а также улучшение качественной переработки, что позволит значительно расширить экспортные возможности отрасли.

Важным инструментом модернизации станет исполнение поручения Президента по обновлению парка сельхозтехники на уровне 8-10% ежегодно, что позволит технологически перевооружить хозяйства и снизить издержки за счет использования современных машин.

Для практического воплощения этих планов запускается программа долгосрочного льготного кредитования под 6% годовых на покупку племенного поголовья всех видов животных. Дополнительно начнет работу программа льготного кредитования под 5% годовых для пополнения оборотных средств хозяйств без ограничений по видам деятельности.

Особое внимание уделено земельному вопросу: чтобы эффективно задействовать потенциал свободных пастбищ, будет запущен единый кредитный продукт под 6% для развития отгонного животноводства. Этот инструмент поможет финансировать создание инфраструктуры – от обводнения земель до покупки мобильных вагончиков и других необходимых расходов.

Чтобы финансовые ресурсы стали доступнее для сельчан, планируется активно привлекать региональные социально-предпринимательские корпорации. При этом все программы кредитования получат надежную опору в виде системы гарантий через институт «Даму», по аналогии с тем, как это уже успешно работает в растениеводстве. Фермеры смогут получать государственную гарантию, покрывающую до 85% суммы кредита при нехватке собственного залогового обеспечения. Это решение открывает доступ к ресурсам для хозяйств, чье имущество в сельской местности ранее не принималось банками в качестве ликвидного залога.

Параллельно с финансовой поддержкой решаются и научно-практические задачи. Например, сейчас прорабатывается вопрос об открытии специализированной лаборатории для эмбрионального размножения крупного рогатого скота.

Комплексный подход затрагивает и сопутствующие отрасли: создаются условия для работы сервисно-заготовительных центров, куда фермеры смогут сдавать шерсть и шкуры. На эти цели выделяются средства на оборотный капитал под 5% годовых. Параллельно решаются вопросы складской и транспортной логистики, что обеспечит бесперебойные поставки сырья на заводы.

Вместе с техническим оснащением предусмотрены меры по привлечению в отрасль новых кадров и созданию достойных социальных условий для тех, кто трудится в животноводстве.

Ожидается, что итогом этой работы станет рост поголовья крупного рогатого скота до 12 млн, мелкого рогатого скота – до 28 млн, а экспорт мяса вырастет в два раза. В рамках расширения экспортного потенциала ключевым вектором станет сертификация продукции по системе Halal. Это необходимо для укрепления позиций Казахстана на премиальных рынках стран Персидского залива и других мусульманских государств.

Таким образом, переход к прогрессивной агроэкономике формирует в Казахстане принципиально новую модель развития АПК, где во главе угла стоят технологии и глубокая переработка. Предполагается, что реализация этих комплексных мер обеспечит устойчивый рост производства и увеличит добавленную стоимость продукции.

#животноводство #пастбища #агроэкономика

