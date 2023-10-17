В Казахстане не хватает вытрезвителей – вице-министр МВД

Около 80% бытовых преступлений совершаются в состоянии алкогольного опьянения, сообщил вице-министр внутренних дел РК Игорь Лепеха в ходе заседания правительства

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«Однако серьезной проблемой остается изоляция пьяных дебоширов. По стране функционирует всего 35 центров временной адаптации и детоксикации, в народе именуемые «медвытрезвителями» на 880 койко-мест. Все они расположены в областных центрах и городах республиканского значения.

В моногородах, где эта проблема наиболее актуальна, их вообще нет. Практика показывает, что уже в первой половине дня вытрезвители полностью заполняются. Тогда как основной вал приходится на вечернее и ночное время», – рассказал Лепеха.

Так, к примеру, в Усть-Каменогорске работает всего одно такое учреждение на 20 койко-мест. Полицейскими, по данным спикера, в них было доставлено 9 тыс. правонарушителей, а помещено только 5 тыс.

По словам замминистра, по стране необходимо еще 31 такое учреждение на 582 койко-мест.

Он также подчеркнул, что из-за отсутствия свободных койко-мест не исполняются решения суда о принудительном от алкогольной зависимости лечении 800 человек.

По его словам, для профилактики семейно-бытового насилия, разработан ряд законодательных мер, в числе которых обязательное прохождение дебоширами психокоррекционных тренингов, ограничение на совместное проживание с жертвами насилия, применение наказания в виде общественных работ.