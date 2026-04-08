Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Мажилис одобрил законопроект о внесении изменений и дополнений в Закон «Об ответственном обращении с животными», сообщает Kazpravda.kz

Документ направлен на совершенствование законодательства в этой сфере, повышение безопасности граждан и формирование гуманного отношения к животным.

В частности, предлагается ввести обязательную передачу отловленных животных в пункты временного содержания, чтобы исключить их повторный выпуск. Также исключается норма о вакцинации бродячих животных за счет государственного бюджета.

Кроме того, предусматривается регулирование численности безнадзорных животных, включая возможность эвтаназии в целях защиты здоровья населения и предотвращения распространения заболеваний. Эти функции закрепляются за местными исполнительными органами по отлову животных, полномочия которых расширяются.

Документ предусматривает развитие системы учета домашних животных, включая обязательное введение чипирования, а также устанавливает требования к их разведению – только при наличии регистрации.

Отдельно закрепляется право общественного контроля – представители общественности смогут посещать приюты и пункты временного содержания животных.

В ходе работы над законопроектом депутаты также внесли изменения в законы «О местном государственном управлении и самоуправлении» и «О ветеринарии». Поправки уточняют полномочия местных органов по регулированию численности животных, поддержке приютов и развитию социальной рекламы, направленной на передачу животных новым владельцам.