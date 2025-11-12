В Казахстане продолжатся дожди, туман и снег

Погода
96

Специалисты Казгидромета предоставили прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, в ближайшие дни большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием ложбины атлантического циклона и атмосферных фронтальных разделов, связанных с ним. В связи с этим ожидаются осадки (дождь, снег), 13 ноября в восточных и юго-восточных регионах - сильные осадки (дождь, снег).

По республике прогнозируются туманы, гололед, усиление ветра, на востоке, севере, в центре республики - с низовой метелью. Лишь на юге, юго-западе Казахстана ожидается погода без осадков.

В температурном фоне ожидается кратковременное понижение температур на севере ночью до 5-12 мороза, днем до 0-6 мороза, на северо-западе ночью до 2-10 мороза, днем до 0-5 мороза, в центре ночью до 3-13 мороза, днем до 6 мороза-3 тепла, на востоке ночью до 8-20 мороза, днем до 0-10 мороза.

На остальной территории существенных изменений температур не ожидается.

 

#погода #прогноз #туман #снег #дожди

Популярное

Все
Молодежь созидает будущее
В Шымкенте представлена монография Александра Подушкина о государстве Кангюй
В Астане дан старт работе международных шахматных клубов Сергея Карякина
В соперниках – чемпионы Бельгии и Польши
Лучший киберспортсмен планеты
На счету уже 18 медалей!
Комедия страстей
О новой парадигме законотворчества в Казахстане
Нашествие диких животных наблюдают в Костанайской области
Горожане смогут напрямую влиять на развитие мегаполиса
Вклад молодых ученых в развитие медицины
Все строго по правилам
По данным АТР
Юные патриоты приняли присягу
Живая связь времен
Маленькие шаги для больших достижений
Состязались юные таланты
Устранить асимметрию банковских рисков
Бесплатные препараты получают свыше 3 млн казахстанцев
Реструктуризация должна быть качественной
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
Здесь качество – не лозунг, а система
Определился состав финалистов
Глава Белого дома показал Президенту Казахстана, как идёт строительство бального зала
Не потерять доверие аудитории в эпоху ИИ
Президент дал интервью The Washington Post и The New York Times
Соглашение о стратегическом партнерстве на $2,5 млрд: какие планы у John Deere в Казахстане
Лечение обернулось тяжким вредом здоровью
Потайной туннель римских императоров под Колизеем откроется для туристов
Токаев утвердил стратегические ориентиры внутренней политики
Портрет Алии украсил набережную
Заработал кирпичный завод
Представлены приоритеты в области социальной политики
На пути к технологической независимости
Токаев встретился с казахстанцами в Вашингтоне
У школы – новоселье!
Банковская «тайна»: повышение конкуренции и упрощение доступа
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Зафиксирован рекордный урожай
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
О погоде в Казахстане на 16-18 октября сообщили синоптики

Читайте также

Метель ожидается на севере Казахстана
Почти 3 000 коммунальщиков вышли на уборку снега в Астане
Осадки и туман ждут казахстанцев в предстоящие выходные
Акимат обратился к жителям Астаны из-за снегопада

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]