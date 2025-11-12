Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, в ближайшие дни большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием ложбины атлантического циклона и атмосферных фронтальных разделов, связанных с ним. В связи с этим ожидаются осадки (дождь, снег), 13 ноября в восточных и юго-восточных регионах - сильные осадки (дождь, снег).

По республике прогнозируются туманы, гололед, усиление ветра, на востоке, севере, в центре республики - с низовой метелью. Лишь на юге, юго-западе Казахстана ожидается погода без осадков.

В температурном фоне ожидается кратковременное понижение температур на севере ночью до 5-12 мороза, днем до 0-6 мороза, на северо-западе ночью до 2-10 мороза, днем до 0-5 мороза, в центре ночью до 3-13 мороза, днем до 6 мороза-3 тепла, на востоке ночью до 8-20 мороза, днем до 0-10 мороза.

На остальной территории существенных изменений температур не ожидается.