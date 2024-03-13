В Казахстане расширят сферы административной юстиции

Мажилис на пленарном заседании одобрил в первом чтении проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования и расширения сферы административной юстиции», передает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Как напомнил министр юстиции Азамат Ескараев, 1 июля 2021 года был введен в действие Административный процедурно-процессуальный кодекс (АППК), кардинально изменивший подходы взаимодействия государственных органов и частных лиц.

За время существования АППК, практика рассмотрения споров в административных судах показала эффективность введенных им положений. В тоже время, правоприменительная практика показала необходимость дальнейшего совершенствования как процедурной, так и процессуальной частей АППК.

Вместе с тем, глава государства в своем послании народу Казахстана «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество» от 1 сентября 2022 года подчеркнул необходимость дальнейшего расширения сферы административной юстиции.

Законопроект предусматривает ряд основных направлений. Так, предлагается перенос отдельных категорий публично-правовых споров из Гражданского процессуального кодекса в плоскость административной юстиции. К таким относятся главы 30 ГПК «Производство по делам об оспаривании законности нормативного правового акта» и 44 ГПК «Производство по делам об установлении неправильностей записей актов гражданского состояния».

Нормами предусматривается закрепление за правительством полномочий по разрешению споров по разъяснению законодательных норм между государственными органами, государственными органами и государственными организациями.

Минюстом разработан подход, при котором споры между госорганами, госорганами и госорганизациями будут рассматриваться по правилам АППК (досудебное урегулирование споров) и положениям регламента правительства.