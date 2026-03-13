меню
В Казахстане сохраняется положительное сальдо внешней миграции

Статистика
98

В 2025 году в Казахстан прибыло 23 761 человек, тогда как число выбывших составило 7 608 человек

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Положительное сальдо внешней миграции составило 16 153 человек, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики

Таким образом, положительное миграционное сальдо в Казахстане фиксируется третий год подряд.

По сравнению с 2024 годом число выбывших из Казахстана уменьшилось на 40,2%, число прибывших в страну сократилось на 18,9%.

Основной миграционный обмен происходит со странами СНГ. На их долю приходится 81,8% всех прибывших и 71,8% выбывших. Среди других стран наибольшее число прибывших зафиксировано из Китая, Монголии и Германии, тогда как чаще всего граждане выезжали в Германию, Польшу и США.

Среди регионов страны наибольшее число прибывших на постоянное место жительства выбрали Алматинскую область – 5 754 человека, город Алматы – 4 068 человек и Мангистаускую область – 3 562 человека.

Больше всего выбывших из страны зафиксировано в Карагандинской области – 1 451 человек, городе Алматы – 757 человек и Восточно-Казахстанской области – 685 человек.

Основная доля выбывших и прибывших из зарубежа в возрасте 35-39 лет. Среди прибывших и выбывших преобладают лица с техническим и экономическим образованием.

Численность переезжающих в пределах страны по сравнению с 2024 годом увеличилась на 13,6%. По межрегиональным перемещениям положительное сальдо миграции населения сложилось в 4-х регионах страны: в городах Астана (87 459 человек), Алматы (33 126 человек), Шымкент (15 130 человек) и Алматинской области (12 110 человек).

#Казахстан #экономика #миграция

Сколько женщин в Казахстане
Обеспеченность жильем заметно выросла в Казахстане
Сколько городов в Казахстане
В Казахстане зафиксирован устойчивый прирост населения

