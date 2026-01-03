В Казахстане создадут целостную и устойчивую систему образования

В частности, вносятся изменения в закон «О статусе педагога», которые направлены на снижение административной нагрузки на учителей, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках поручений главы государства правительством в лице министерства просвещения ведется работа по формированию устойчивой системы образования. О ключевых инициативах и нововведениях на 2026 год рассказала вице-министр просвещения РК Шынар Акпарова.

«В целях исполнения поручений главы государства министерством просвещения запланирована реализация масштабных мероприятий, направленных на системное развитие отрасли. В частности, вносятся изменения в Закон «О статусе педагога», которые направлены на снижение административной нагрузки на учителей, уточнение ответственности родителей за безопасность детей во внеурочное время и усиление защиты прав педагогов», — отметила Шынар Акпарова.

Кроме того, разработан проект постановления правительства об утверждении концепции единой программы «Дети Казахстана» на 2026–2030 гг., объединяющей действующие меры по защите прав детей и обеспечению их безопасности, доступа к образованию, здравоохранению и социальной поддержке. Продолжается обновление специализированных образовательных организаций, в том числе трансформация школы-интерната имени Абая в школу Абая с обновленным содержанием обучения.

Также реализуются меры по усилению защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и поощрению достижений в сфере образования. В частности, предусмотрены единовременные государственные выплаты победителям международных научных конкурсов проектов и педагогам, подготовившим их. Одновременно рассматривается проект Закона «О комплексной поддержке детей с ограниченными возможностями».

Все принимаемые меры направлены на создание целостной и устойчивой системы образования, ориентированной на интересы ребенка, поддержку педагогов и равный доступ к качественному обучению.

