Технологии
В Казахстане тестируют канал для ускорения доступа к серверам компьютерных игр
Жанат Тукпиев
На территории Казахстана проходит тестирование канал для ускорения доступа к серверам сетевых компьютерных игр Counter-Strike и Dota2.  Об этом на пресс-конференции в Правительстве сообщил председатель правления АО "Казахтелеком" Куанышбек Есекеев, передает корреспондент Kazpravda.kz

"Это известная проблема. Физически сервера Valve, на которых находится Counter-Strike находится в Стокгольме. Поэтому игрокам приходится непросто играть онлайн на серверах, находясь в стране у нас. Мы сейчас тестируем прозрачный канал, чтобы дать низкий уровень задержки для наших игроков", – сказал Есекеев.

По его словам, пока данная проблема не решилась напрямую, и поэтому основная часть киберспортивных команд тренируется в Киеве.

"Планируется в следующем году в случае улучшения наших технических характеристик все команды, которые тренируются, перевести сюда. Но это зависит не только от нас, но и от серверов. Например, Warface находится на наших серверах, и такой проблемы нет. Однако некоторые производители игр не готовы переносить сервера сюда, поэтому отрабатываем каналы, которые будут идти до нужных серверов. Но это касается Counter-Strike и Dota 2", – заключил Есекеев.

Напомним, как утверждают киберспортсмены,  на территории Казахстана в настоящее время есть проблемы с пингом в онлайн-играх (временем между запросом к серверу и ответом на него). Это затрудняет "попадание" игрока в своего соперника, так как на момент выстрела он находится уже в другом месте. По этой причине казахстанские киберспортсмены вынуждены тренироваться в Украине и России. Игроки предполагают, что задержка с сигналом вызвана тем, что игровые серверы находятся заграницей.

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