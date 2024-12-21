В Казахстане установили требования к автовокзалам и автостанциям и по пассажирским перевозкам

Эти изменения направлены на создание более высокого уровня комфорта и безопасности для всех участников дорожного движения в Казахстане, передает Kazpravda.kz

Фото: Минторговли РК

В Казахстане установили требования к автовокзалам, автостанциям и пассажирским перевозкам.

Комитет технического регулирования и метрологии МТИ РК утвердил национальные стандарты.

Так, согласно национальному стандарту «Услуги автовокзалов, автостанций и пунктов обслуживания пассажиров:

- автовокзалы и автостанции при наличии договора с автомобильными перевозчиками, в том числе с членами Палаты автоперевозчиков, должны организовывать предрейсовый технический осмотр автобусов.

- автовокзалы должны иметь помещения для организации длительного (ночного) отдыха экипажей водителей автобусов и т.д.

Согласно новому стандарту «Услуги автотранспортные по пассажирским перевозкам такси. Общие требования» перевозки пассажиров и багажа осуществляются легковыми серийными автомобилями, оборудованными в соответствии с требованиями правил и стандартов Палаты автоперевозчиков. Также приведены требования по доступности перевозок такси для лиц с инвалидностью, включая специально переоборудованные автомобили для перевозки таких лиц, предоставление необходимой ситуационной помощи, погрузку и выгрузку багажа, а также оборудование для обеспечения жизнедеятельности и передвижения лиц с инвалидностью и другие условия.

СТ РК 2273-2024 «Услуги автотранспортные по регулярным и нерегулярным пассажирским перевозкам. Общие требования» устанавливает требования к перевозчику, а также автобусам, которые должны соответствовать требованиям технической документации изготовителя транспортного средства, техническому регламенту «О безопасности колесных транспортных средств» и национальным стандартам СТ РК 41.36, СТ РК 41.52, а также комплектоваться устройством вызова экстренных оперативных служб.

Эти изменения направлены на создание более высокого уровня комфорта и безопасности для всех участников дорожного движения в Казахстане.