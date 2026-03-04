В Казахстане узаконят частную детективную деятельность
Мажилис на пленарном заседании принял в работу проект Закона «О частной детективной деятельности» с сопутствующими поправками, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
Как пояснила депутат Снежана Имашева, основная цель указанных законопроектов - расширить возможности граждан по защите своих прав и законных интересов, а также создать правовую основу для института частной детективной деятельности в стране.
«Законопроекты предусматривают основные понятия частной детективной деятельности, а также принципы, задачи и порядок ее осуществления. Кроме того, они определяют правовой статус детективных агентств и частных детективов, устанавливают порядок лицензирования их деятельности и государственное регулирование», - сказала депутат.