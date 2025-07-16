Экономика демонстрирует положительную динамику

Об основных показателях социально-экономического развития доложил заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин.

По его словам, экономика Казахстана продолжает демонстрировать уверенный рост, достигнув показателя в 6,2% по итогам января – июня текущего года. Этот темп является самым высоким за последние 14 лет.

Драйверами роста выступили реальный сектор, сфера услуг, транспорт и строительство. Наблюдается оживление в торговле, хорошие результаты демонстрирует горнодобывающая промышленность. Сектор обработки вырос на 5,5%, а сельское хозяйство – на 3,7%. Инвестиции в основной капитал увеличились на 19,3%. По итогам января – мая внешнеторговый товарооборот составил 53,5 млрд долларов.

– Несмотря на общее снижение внешней торговли, Казахстан сохраняет положительный торговый баланс в размере 6 миллиардов долларов, – отметил спикер. – В развитие услуг транспорта и торговли внесло вклад увеличение объемов перевозки зерна. Экспорт вырос на 35,2 процента и достиг 11,8 миллиона тонн.

В обрабатывающей промышленности объем производства вырос на 5,5%. Рост показателей продемонстрировали машиностроение, производство продуктов питания, металлических изделий, стройматериалов, продуктов химической и нефтяной промышленности.

Доходы государственного бюджета за первое полугодие тоже превысили ожидания, составив 11,4 трлн тенге, это 118,8% к аналогичному периоду прошлого года. До пяти триллионов тенге дополнительных поступлений обеспечит новая налоговая система.

– Это позволит укрепить доходную часть бюджета и расширить возможности государства в стимулировании роста экономики, – считает Серик Жумангарин.

Кроме того, в 2025 году планируется привлечь около 25 млрд долларов прямых инвестиций.

– Сформированы региональные инвестиционные программы, ориентированные на потребности бизнеса. Они станут основой для таргетинга инвесторов за рубежом. По системе Fast Track, или «зеленый коридор», ускоренные госуслуги получили 134 инвестора в приоритетных отраслях экономики, – отметил вице-премьер.

Финансы, строительство, транспорт

На один процент с начала года укрепился курс тенге. Как отметил на заседании председатель Национального банка Тимур Сулейменов, учитывая сезонный характер внутренних факторов и благоприятный внешний фон, существенных предпосылок для значительного изменения обменного курса в текущих условиях не наблюдается. Нацбанк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования.

В соответствии с поручением Главы государства в этом году готовится большой пакет реформ финансового законодательства, который охватывает вопросы банковского сектора, платежей, рынка ценных бумаг. Также, как отметил глава Нацбанка, планируется введение регулирования цифровых финансовых активов, внедрение национальной цифровой финансовой инфраструктуры и дальнейшее развитие платежного рынка.

О поступлении в бюджет страны отчитался министр финансов Мади Такиев. Он отметил, что его ведомство превысило план первого полугодия, выйдя на показатель в 11 трлн тенге. Респуб­ликанский бюджет исполнен на 100,5% с перевыполнением более чем на 31 млрд тенге.

Местные бюджеты также показали уверенный рост: исполнение по доходам увеличилось на 117%, или на 656,6 млрд тенге. За счет мер по цифровизации, аналитическому отбору и конт­ролю обеспечены дополнительные поступления в размере 492 млрд тенге. С начала года объем возврата НДС составил 768 млрд тенге, или на 12% больше уровня прошлого года.

– Это не просто рост цифр, это – реальный приток ликвидности в экономику, поддержка экспортеров, производителей и аграриев. Такая динамика обусловлена упрощением возврата и приоритетным рассмотрением заявок экспортеров. Общий объем возмещений в 2025 году прогнозируется на уровне двух триллионов тенге, – сообщил Мади Такиев.

Госдолг по состоянию на 1 июля составил 31,9 трлн тенге, или 21,1% к ВВП, увеличившись с начала года на 40 млрд тенге. При этом благодаря опережающим темпам роста ВВП отношение к нему госдолга продолжает снижаться.

Мади Такиев доложил также о работе по возврату в республику незаконно выведенных активов и осуществлении за счет этих средств социально значимых проектов. По его данным, в Специальный государственный фонд поступило 434,3 млрд тенге. На сегодня из этих средств профинансировано 406 проектов на сумму 318,1 млрд тенге.

Ключевым элементом обеспечения устойчивой логистики и беспрепятственного внешнеторгового потока министр финансов назвал обновление инфраструктуры. Модернизация охватывает 100% автопереходов на внешнем контуре страны. Уже введены в эксплуатацию четыре пункта: «Капланбек», «Атамекен», «Кольжат» и «Алаколь». До конца текущего года поэтапно будут запущены остальные – «Казыгурт», «Тажен», «Темир баба», «Майкапчагай» и «Бахты».

По итогам первого полугодия объем строительных работ достиг 3,3 трлн тенге, увеличившись на 18,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Положительная динамика зафиксирована в 19 из 20 регионов. Об этом на заседании Правительства сообщил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев. Наибольший прирост по жилищному строительству показали Туркестанская, Акмолинская, Улытауcкая, Жетысуская области и город Шымкент.

Министр отметил, что сфера строительства демонстрирует устойчивый рост с 2010 года, при этом среднегодовой темп составляет около 7%. За последние два года индекс физического объема стабильно превышает 115%.

За первые шесть месяцев 2025 года транспортная отрасль выросла на 22,7%. Такие данные на заседании Правительства привел министр транспорта Нурлан Сауранбаев.

На темпы роста повлияло увеличение общего объема перевозок грузов, который составил 550,7 млн тонн, что на 10,9% больше аналогичного уровня прошлого года. По информации министра, увеличение обусловлено развитием ключевых секторов экономики, таких как горно-металлургическая промышленность, нефтегазовая, сельское хозяйство, строительство и торговля.

Приоритетные направления

После отчетов членов Правительства Премьер-министр Олжас Бектенов дал комментарии по каждому приоритетному направлению социально-экономического развития страны. В частности, он акцентировал внимание на активном привлечении инвестиций, что позволило дать старт ряду важнейших инфраструктурных проектов в различных отраслях. Поставлена задача по достижению целевых показателей по инвестициям в основной капитал и ПИИ.

– Важно активизировать работу региональных инвестиционных штабов, уделяя приоритет экспортоориентированным проектам с высокой добавленной стоимостью, – подчеркнул Премьер-министр.

В числе приоритетов – развитие обрабатывающей промышленности, повышение загрузки отечественных предприятий, создание условий для ввоза сырья и ускоренное строительство инженерной и транспортной инфраструктуры в индустриальных зонах.

Знаковым событием стало открытие первого в Центральной Азии суперкомпьютерного кластера. По словам руководителя Правительства, его использование ускорит цифровизацию экономики, повысит прозрачность государственных процессов и упростит принятие решений в экономической сфере.

Транзитно-транспортный сектор также продемонстрировал значительный вклад в экономику. Правительством намечен амбициозный план по реконструкции более 3 тыс. км автодорог, модернизации пунктов пропуска, развитию Трансказахстанского железнодорожного коридора и созданию международных авиахабов.

– Эти меры позволят удвоить объемы железнодорожного транзита к 2027 году, а также в два раза увеличить перевозки грузов воздушным транспортом к 2028 году, – отметил Олжас Бектенов.

В краткосрочной перспективе поставлены задачи по наращиванию внутренних перевозок, в том числе для обеспечения бесперебойной уборочной кампании и стабильного прохождения отопительного сезона.

Особое внимание уделено аграрному сектору. Сформулированы задачи по созданию эффективной логистики хранения и сбыта урожая, формированию запасов сельхозпродукции. Также рассматривается инициатива по созданию специализированного агропродовольственного маркетплейса, который будет способствовать выходу отечественных товаров на внешние рынки.

– Цифровая инфраструктура должна стать основой модернизации торговой сферы и драйвером роста экспорта, – отметил глава Правительства.

В нефтегазовом секторе обозначен приоритет на ускорение ввода проекта будущего расширения на месторождении Тенгиз и строительство новых газоперерабатывающих заводов. Эти меры направлены на обеспечение энергетической безопасности и поддержание экспортного потенциала.

Стабилизация цен тоже названа важнейшим приоритетом в работе Правительства и акиматов. Премьер-министр поручил активизировать меры по насыщению внутреннего рынка продукцией, устранению непродуктивных посредников, а также расширению посевных площадей под социально значимые культуры.

– Эффективное применение механизмов форвардных договоров, стабфондов и субсидирования позволит обеспечить ценовую устойчивость и продовольственную безопасность, – отметил Олжас Бектенов.

В общем, итоги первого полугодия 2025 года подтверждают: Казахстан движется по траектории устойчивого и диверсифицированного роста. В фокусе Правительства – исполнение поручений Президента, инвестиционная активность, промышленное и сельскохозяйственное развитие, цифровизация и логистика. Принятые меры формируют прочный фундамент для дальнейшего социально-экономического прогресса страны.

Инвестиции и защита рынка

В завершение заседания Правительства Олжас Бектенов провел пресс-конференцию для казахстанских СМИ. Первый вопрос журналистов касался исполнения задачи, поставленной Президентом: рост ВВП страны к 2029 году должен достичь 450 млрд долларов.

– Это задача амбициозная, но достижимая. Уже в нынешнем году мы планируем превысить отметку в 300 миллиардов долларов. Дальнейший рост будет обеспечен развитием промышленности, локализацией производств и диверсификацией экономики, – подчеркнул Премьер-министр.

По его словам, в осуществлении этих планов приоритет отдается высокотехнологичным отраслям: нефтехимии, автомобилестрое­нию, машиностроению, переработке сырья. Через холдинг «Байтерек» в ближайшие годы в экономику будет привлечено около 8 трлн тенге инвестиций, что обеспечит завершение и ввод 190 промышленных объектов.

– Для этого проводится большая работа по развитию промышленного потенциала республики, диверсификации экономики, развитию производств высокого передела, для того чтобы больше объема стоимости, валютной выручки оставалось в стране.

Также большой потенциал имеется в развитии новых отраслей, среди которых нефтегазохимия, автомобилестроение, железнодорожное машиностроение, производство удобрений и другие.

Ежегодно вводятся новые объекты в обрабатывающей промышленности и АПК. Развитие точек роста будет обеспечиваться соответствующей промышленной и транспортной инфраструктурой, где главная роль отводится реализации Национального инфраструктурного плана.

Правительство нацелено на снижение импорта за счет расширения локального производства и поддержки отечественных товаропроизводителей. Одной из ключевых целей здесь остается снижение зависимости от импорта. В этой связи Премьер-министр сообщил о запуске отдельной программы по локализации производства высокотехнологичного оборудования.

– Казахстан уже демонстрирует успехи в автопроме: в Алматы локализовано производство мультимедийных систем и сидений, в Костанае запускается новый завод KIA. Каждый импортозамещающий тенге – это вклад в наш ВВП, – подчеркнул Олжас Бектенов.

Другое важное направление системной работы – газификация и стимулирование инвестиций в эту отрасль. Олжас Бектенов сообщил о вводе в эксплуатацию 17 крупных индустриальных проектов, включая заводы по выпуску аммиака, бутадиена, автомобилей и расширение Шымкентского НПЗ.

– Одновременно идет активная работа по газификации северных регионов. На первом этапе строится газопровод мощностью 10 миллиардов кубометров и протяженностью 1 450 километров, включая три компрессорные станции. Завершение – к 2026 году. Также планируется строительство второй «нитки» магистрали Бейнеу – Бозой – Шымкент, – проинформировал руководитель Правительства.

Олжас Бектенов подчеркнул, что дальнейшее развитие газовой отрасли невозможно без формирования сбалансированной и экономически обоснованной тарифной политики.

– Цены на газ у нас на внутреннем рынке значительно ниже мировых, поэтому мы постепенно будем идти в сторону их повышения с целью создания нормальной, неискаженной ситуации. Тогда газовая отрасль станет инвестиционно привлекательной и будет развиваться, – отметил Премьер-министр.

Отвечая на вопрос о тарифах в целом, спикер подчеркнул, что их рост – дело решенное. Экономический рост возможен лишь при условии развития инфраструктуры, для этого нужен бюджет.

– А бюджет развития у нас критически низкий, – констатировал Олжас Бектенов. – Рост тарифов будет продолжен, это болезненный вопрос, но Правительство открыто говорит об этом. Если мы хотим тепло и воду в квартирах, придется идти по этому пути. Сейчас мы пересмотрели шаг повышения, но политика «Тариф в обмен на инвестиции» будет продолжаться.

По справедливости

Бизнес должен платить справедливые налоги, а значит, льготные режимы будут пересмот­рены. Так Премьер-министр представил свое видение приоритетов фискальной политики.

– Проблемы с неполной уплатой налогов, особенно в сфере строительства, имеют место быть, – признал Премьер-министр. – С начала текущего года компаниям в строительной отрасли было выставлено 13,8 тысячи уведомлений, подано дополнительных отчетов на сумму около 116,4 миллиарда тенге, из них взыскано 47,1 миллиарда. Бизнес применяет формально законные схемы оптимизации налоговой нагрузки. Мы стараемся привести его к системе справедливых отчислений. Новый Налоговый кодекс, который будет работать со следующего года, в том числе направлен на это.

Принципами справедливости, по мнению Олжаса Бектенова, нужно руководствоваться и при планировании расходов на социальную сферу.

Сейчас, как подчеркнул глава Правительства, более 50% респуб­ликанского бюджета ежегодно направляется на финансирование социальной сферы. Средства идут на пенсии, зарплаты бюджетников, пособия для многодетных семей, малообеспеченных граждан, людей с инвалидностью, а также на строительство школ, больниц и развитие инфраструктуры. В этом направлении Правительством проводится комплексная системная работа.

– Вместе с тем в настоящее время усилен контроль над эффективностью использования выделяемых ресурсов. Проводится переоценка ряда параметров и подходов. Соцподдержку должен получать только тот, кто действительно в ней нуждается, – многодетные матери, люди с инвалидностью. А случаи социального иждивенчества и мошенничества будем пресекать, – заявил Олжас Бектенов. – Мы сейчас всех получателей адресной помощи разбили по шести категориям. Работает Цифровая карта семьи, данные оцифрованы, по уровню благосостояния все делятся. Шестая категория – это семьи и люди, уровень дохода которых достаточно высок. Шестую категорию мы исключаем из числа получателей, больше внимания будем уделять тем, кто не может себя обеспечить, не может работать.

Другой не менее важный вопрос обеспечения устойчивого экономического роста – прозрачность расходования финансов. Здесь Премьер-министр возлагает на­дежды на цифровизацию процесса освоения бюджетных средств.

Олжас Бектенов назвал ряд инфраструктурных инициатив, осуществляемых за счет Национального фонда, которые могут быть включены в проект «Цифровой тенге». Например, это строительство железнодорожной ветки Бахты – Аягоз, автомобильной дороги Центр – Запад.

– В настоящее время цифровой тенге уже применяется по нескольким направлениям. В частности, цифровой НДС позволил сократить срок возврата налога с 75 до пяти рабочих дней. Маркировка средств на ремонт дорог апробирована на примере проектов Павлодар – Атырау и Мукур – Кульсары, – сказал спикер. – Внедрение этого продукта прорабатывается и по другим направлениям: это сделки с недвижимостью и автотранспортом, школьное питание, закупки дорогостоящих товаров, а также инструменты госкредитования в АПК.

Логистика и туризм

Премьер-министр сообщил о значительном росте транзитных перевозок: за пять лет их объем увеличился на 50%, а по Транскаспийскому маршруту – шестикратно. При этом на сегодняшний день железные дороги Казахстана работают на пределе пропускной способности.

В связи с этим реализуются проекты по увеличению пропускной способности. В частности, это вторые пути ветки Достык – Мойынты, обходная железная дорога вокруг Алматы, коридоры Дарбаза – Мактарал, Бахты – Аягоз, Мойынты – Кызылжар. Запущен контейнерный хаб в порту Актау, а также цифровой торговый коридор на платформе TEZ Customs, сокращающий оформление деклараций с трех часов до 30 минут.

– В рамках исполнения поручений Президента Касым-Жомарта Токаева Правительством ведется системная работа по укреплению транзитного потенциала респуб­лики. Это стратегически важное направление, нацеленное на закрепление за Казахстаном статуса ключевого логистического хаба между Востоком и Западом, а также в направлении Центральной Азии и Южной Азии, – отметил Олжас Бектенов.

Важным элементом также является развитие портовой инфраструктуры. Так, в июне 2025 года был запущен контейнерный хаб в морском порту Актау, который станет важной частью маршрута ТМТМ и увеличит пропускную способность по обработке контейнеров.

Актуальный вопрос, продиктованный самым разгаром сезона отпусков, – развитие внутреннего туризма. Как признался сам Олжас Бектенов, многие отечественные курортные зоны сегодня не отвечают не то что мировым стандартам, но и самым базовым требованиям потребителя.

– В начале каждого летнего сезона приходят красивые отчеты о готовности к встрече гостей, но на деле все не так, – откровенно сказал глава Правительства и очертил перспективы работы в этом направлении. В частности, он рассказал о планах по развитию Алматинского горного кластера.

– Мы уже приняли большую программу, которая включает территории со стороны Талгара, – это Ой-Карагай, Бутаковка, Пионерское ущелье, Кимасар. Развитие получит Шымбулак и в сторону Каскелена, – отметил Премьер-министр. – Строительство современной горнолыжной инфраструктуры в урочище Кок-Жайлау начнется уже в нынешнем году. Проект будет осуществляться открыто и прозрачно. Особое внимание будет уделено высоким стандартам экологической безопасности. Алматинские горы – наше общее большое богатство и достояние. Не использовать этот потенциал – непозволительная роскошь.