Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры, образования, семьи и государственного контроля», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Законом внесены поправки в Земельный, Бюджетный, Предпринимательский кодексы, кодексы «О браке (супружестве) и семье», «О здоровье народа и системе здравоохранения», законы «О языках в Республике Казахстан», «О правах ребенка в Республике Казахстан», «О культуре», «Об образовании» и «О статусе педагога».

Первым блоком поправок усилены правовые механизмы защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Приоритетное право на усыновление ребенка и установление опеки или попечительства над несовершеннолетними предоставлено родственникам ребенка, а при их отсутствии – лицам, состоящим в зарегистрированном браке.

Вторым блоком поправок порядок госконтроля и надзора в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия, в области защиты прав ребенка в отношении субъектов (объектов), финансируемых из госбюджета на питание, проживание, медпомощь, образование, воспитание, оздоровление детей, отнесен к сфере регулирования Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения» и Закона «О правах ребенка в Республике Казахстан» с исключением соответствующих норм из Предпринимательского кодекса.

Третьим блоком поправок решаются отдельные вопросы в сфере образования. Введено ранжирование организаций технического и профессионального, послесреднего образования на основе методики оценки рейтинговых показателей достижений деятельности таких организаций и правил их ранжирования, утверждаемых Министерством просвещения, а также ранжирование организаций высшего и (или) послевузовского образования на основе методики оценки и правил, утверждаемых Министерством науки и высшего образования.

Четвертый блок поправок направлен на решение ряда вопросов в области культуры.

«Установлены запрет на использование фонограмм во время проведения концертов (кроме телевизионных записей и мест, специально неприспособленных и непредназначенных для проведения концертов), а также обязанность указывать имя автора (авторов) при любом публичном использовании в масс-медиа или на онлайн-платформах произведений, являющихся объектами авторского права», - говорится в сообщении.

К компетенции местных исполнительных органов отнесено принятие мер по развитию и сохранению библиотечного фонда. Текст Закона публикуется в печати.