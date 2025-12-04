В Казахстане законодательно ввели запрет на фонограмму во время концертов

Культура,Президент
80

Но есть ряд исключений

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры, образования, семьи и государственного контроля», сообщает Kazpravda.kz  со ссылкой на Акорду

Законом внесены поправки в Земельный, Бюджетный, Предпринимательский кодексы, кодексы «О браке (супружестве) и семье», «О здоровье народа и системе здравоохранения», законы «О языках в Республике Казахстан», «О правах ребенка в Республике Казахстан», «О культуре», «Об образовании» и «О статусе педагога».

Первым блоком поправок усилены правовые механизмы защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Приоритетное право на усыновление ребенка и установление опеки или попечительства над несовершеннолетними предоставлено родственникам ребенка, а при их отсутствии – лицам, состоящим в зарегистрированном браке.

Вторым блоком поправок порядок госконтроля и надзора в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия, в области защиты прав ребенка в отношении субъектов (объектов), финансируемых из госбюджета на питание, проживание, медпомощь, образование, воспитание, оздоровление детей, отнесен к сфере регулирования Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения» и Закона «О правах ребенка в Республике Казахстан» с исключением соответствующих норм из Предпринимательского кодекса.

Третьим блоком поправок решаются отдельные вопросы в сфере образования. Введено ранжирование организаций технического и профессионального, послесреднего образования на основе методики оценки рейтинговых показателей достижений деятельности таких организаций и правил их ранжирования, утверждаемых Министерством просвещения, а также ранжирование организаций высшего и (или) послевузовского образования на основе методики оценки и правил, утверждаемых Министерством науки и высшего образования.

Четвертый блок поправок направлен на решение ряда вопросов в области культуры.

«Установлены запрет на использование фонограмм во время проведения концертов (кроме телевизионных записей и мест, специально неприспособленных и непредназначенных для проведения концертов), а также обязанность указывать имя автора (авторов) при любом публичном использовании в масс-медиа или на онлайн-платформах произведений, являющихся объектами авторского права», - говорится в сообщении.

К компетенции местных исполнительных органов отнесено принятие мер по развитию и сохранению библиотечного фонда. Текст Закона публикуется в печати. 

#культура #президент #закон

Популярное

Все
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Не только помощь, но и образ жизни
На пороге Нового Казахстана
Казахстан и Корея расширяют рамки программы добровольного выезда
Стратегия опережающих действий
Правительство отвечает
Гигантский осетр из металла
Ушел из жизни основоположник казахстанской школы диалектической логики
Нацелены на расширение партнерства
Не бойтесь проявить себя!
Кошкарата: очистить дно и берега
Снижая уровень жестокости
Устойчивый рост и большие планы
Бензин станет качественней
Вновь обострилась проблема водоснабжения сел
Конструктивный обмен мнениями
Системный подход дает результат
База для повышения конкурентоспособности
«Исцеление» за три сеанса
Сформировать мультимодальный логистический каркас
Политика здравого смысла
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Вооружённые Силы РК приведут в высшую степень боеготовности в связи с началом нового учебного года
Филиал Челябинского госуниверситета в Костанае будет работать по стандартам Казахстана и России
214 млрд тенге выделят в ближайшие три года на субсидирование внедрения водосберегающих технологий в АПК
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
Сделать работу сельских акимов эффективной
В Улытау раскрыто 15 фактов кражи скота
Различают только по погонам
Каменные идолы острова Пасхи оказались результатом соперничества независимых общин
В основе успеха – кооперация науки и производства
Международный форум поисковых отрядов стран СНГ прошел в Павлодаре
В Алматинской области найдена галерея петроглифов
Глава государства принял участие в заседании Совета ОДКБ в узком составе
Атака на КТК наносит ущерб двусторонним отношениям Казахстана и Украины – МИД РК
Отважного школьника наградили за поимку автоугонщика
Урок от чемпионов: знаменитые спортсмены присоединились к антинаркотической акции в Астане
Чтобы тайное стало явным
Началось строительство сталелитейного завода
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Из казармы в кампус
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Уверенный рост экономики Приаралья
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане

Читайте также

Президент Европейского Совета приедет в Астану с официальны…
Токаев заслушал доклад главы Минтруда Светланы Жакуповой
«Астана Опера» представила опыт Казахстана на Пекинском фор…
Президент дал ряд поручений по недопущению гибели военнослу…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]