В казахстанской школе впервые ввели биометрическую систему доступа и оплаты

В актюбинской IT-школе-лицее № 72 им. Абиша Кекилбая в пилотном режиме впервые в Казахстане ввели биометрический доступ в школу для детей и педагогов, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Актюбинской области.
Первым с новой технологией и ее преимуществами ознакомился аким области Ералы Тугжанов.
Система Alaqan Mektep в качестве идентификатора распознает рисунок вен ладони, который по сравнению с отпечатком пальцев сложнее и имеет больше уникальных особенностей.
Благодаря удается обеспечить не только безопасность в школах, но и оцифровать учебный процесс.
Посредством системы школьники могут получать и сдавать книги в библиотеке, оплачивать в столовой, приложив ладонь к датчику, а родители в курсе о времени прибытия и ухода ребенка из школы, меню и расходов детей в столовой через мобильное приложение.
Автоматизация работы библиотеки при помощи Alaqan Mektep позволит вывести на новый уровень библиотечную деятельность, создать единый книжный фонд всех школ региона с оцифровкой процессов движения книг между школами.
Опыт школы руководство области поручило внедрить и в других учебных заведениях.
«Формирование благоприятной и безопасной среды в объектах образования - в числе приоритетных задач. Проект показал свою эффективность, нам необходимо рассмотреть вопрос его масштабирования», - отметил аким области.