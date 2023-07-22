В казахстанской школе впервые ввели биометрическую систему доступа и оплаты

Технологии
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Сагимбаева Баян
Выпускающий редактор

В актюбинской IT-школе-лицее № 72 им. Абиша Кекилбая в пилотном режиме впервые в Казахстане ввели биометрический доступ в школу для детей и педагогов, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Актюбинской области.  

Фото пресс-службы акимата Актюбинской области

Первым с новой технологией и ее преимуществами ознакомился аким области Ералы Тугжанов.

Система Alaqan Mektep в качестве идентификатора распознает рисунок вен ладони, который по сравнению с отпечатком пальцев сложнее и имеет больше уникальных особенностей.

Благодаря удается обеспечить не только безопасность в школах, но и оцифровать учебный процесс. 

Посредством системы школьники могут получать и сдавать книги в библиотеке, оплачивать в столовой, приложив ладонь к датчику, а родители в курсе о времени прибытия и ухода ребенка из школы, меню и расходов детей в столовой через мобильное приложение.

Автоматизация работы библиотеки при помощи Alaqan Mektep позволит вывести на новый уровень библиотечную деятельность, создать единый книжный фонд всех школ региона с оцифровкой процессов движения книг между школами.

Опыт школы руководство области поручило внедрить и в других учебных заведениях. 

«Формирование благоприятной и безопасной среды в объектах образования - в числе приоритетных задач. Проект показал свою эффективность, нам необходимо рассмотреть вопрос его масштабирования», - отметил аким области.

#Актюбинская область #школа #технологии

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