В КазНУ открылся Инновационный центр развития беспилотной авиации

Статьи
22
Айман Аманжолова
корреспондент

В Казахском национальном университете имени аль-Фараби открылся Инновационный центр развития беспилотной авиации. Проект запущен в рамках взаимовыгодного сотрудничества между КазНУ и ТОО «Aerial Solutions», передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба КазНУ имени аль-Фараби

В новом научно-инновационном центре планируется разработка моделей отечественных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), создание учебно-производственных лабораторий и испытательного полигона, а также реализация программ дуального образования и сертификации. Кроме того, с участием студентов и преподавателей будут проводиться научно-исследовательские и опытно конструкторские работы, изготавливаться беспилотные летательные аппараты.

Вместе с тем в рамках деятельности центра предусмотрен вывод дронов и сервисов на внутренний и международный рынки, поддержка и коммерциализация инновационных стартапов. Реализация проекта укрепит цифровую инфраструктуру страны и даст значительный импульс реализации государственной стратегии Казахстана в области гражданской беспилотной авиации.

В торжественной церемонии открытия приняли участие: Председатель Правления – Ректор КазНУ Жансеит Туймебаев, генеральный директор авиационного учебного центра ТОО «Aerial Solutions» Перизат Кудайбергенова, руководитель Департамента развития и применения беспилотных авиационных систем Министерства обороны РК Иса Теймуразулы, руководитель Главного центра командования военно-воздушных сил воздушной обороны Министерства обороны Республики Казахстан Сакен Рустемов, заведующий кафедрой Академии национальной безопасности Артур Имашев, директор Департамента лицензирования Авиационной администрации Казахстана Адильжан Султанов, известные ученые и профессорско-преподавательский состав.

Открывая встречу, руководитель КазНУ Жансеит Туймебаев отметил, что запуск центра является историческим событием, имеющим особое значение для технологического развития Казахстана.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев на первом заседании Совета по развитию искусственного интеллекта подчеркнул: «Наша конкурентоспособность и суверенитет как нации напрямую зависят от того, как мы используем эту технологию. Каждый специалист должен в совершенстве владеть цифровыми навыками и уметь эффективно использовать возможности искусственного интеллекта в процессе работы». Центр предоставляет широкие возможности для реализации масштабных научных проектов, создания и сборки современных дронов, подготовки квалифицированных специалистов и прохождения стажировки студентами. Созданные здесь беспилотники будут эффективно применяться в различных отраслях экономики», – сказал ректор.

В свою очередь, генеральный директор Авиационного учебного центра ТОО «Aerial Solutions» Перизат Кудайбергенова подчеркнула значимость нового центра:

«Создание Инновационного центра развития беспилотной авиации в КазНУ объединило науку, образование и современные беспилотные технологии для подготовки специалистов по международным стандартам. Благодаря мощной академической базе университет обеспечивает качественное практическое обучение, способствуя развитию промышленности, сельского хозяйства и цифрового мониторинга. Данная инициатива открывает новые горизонты для молодых профессионалов и вносит значимый вклад в продвижение отечественных авиационных проектов на мировом уровне», – отметила руководитель компании.

Руководитель Главного центра командования военно-воздушных сил воздушной обороны Министерства обороны Республики Казахстан Сакен Рустемов также поздравил присутствующих с открытием нового центра, пожелав успехов в его дальнейшей деятельности.

«Мы надеемся на плодотворное сотрудничество Министерства обороны и Вооруженных Сил с Инновационным центром развития беспилотной авиации при КазНУ имени аль-Фараби, что позволит внести весомый вклад в развитие сферы воздушного сообщения. Желаю вашему проекту процветания и успешной реализации всех намеченных планов», – сказал почетный гость.

В завершение мероприятия участникам продемонстрировали современное оборудование и аппараты центра, а также представили информацию об их основном функционале и задачах.

#Казахстан #БПЛА

Популярное

Все
Мектеп и медресе в Степи
От точечного реагирования – к системной профилактике
У карты народной судьбы
Биопрепарат для овощей и фруктов
В ожидании Олимпиады
Новая грамотность цифровой эпохи
Установлены лимиты орошения
Застрявшие в детстве, или Как образ Питера Пэна стал синдромом нашего времени
Оружие – под цифровой надзор
В небе нет границ, есть только горизонты
Новая Конституция – идеологический и правовой фундамент Справедливого Казахстана
Тихая музыка зимы
В Shymkent Creative Hub традиции обретают современное звучание
Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за Кубы
Экран важнее сцены?
Ерлан Кокеев: «Главное – не плестись в хвосте перемен, а возглавить их, оставаясь верным своим корням»
Аплодисменты, аплодисменты…
Смартфон вместо тетрадки
Игра, хранящая мудрость предков
Кто мы?
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Оксфордский хаб откроется в Астане
На Нью-Йорк надвигается мощнейший снежный шторм
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Лидеры сборной на кортах Мельбурна
Под контролем – долгострой
Объявлены все номинанты на премию «Оскар» 2026 года
Президент вручил флаг знаменосцам олимпийской и паралимпийской команд Казахстана
Незыблемая основа общественной консолидации
ChatGPT Edu: начало системного внедрения
Из школьников – в исследователи
Первое заседание Комиссии по Конституционной реформе стартовало в Астане
Биатлонист из Темиртау поедет на Олимпиаду
Будет построена объездная дорога
Зерендинцы получили ключи от долгожданных квартир
Инклюзивный центр в музее
Жулдыз подключили к природному газу
Вплетены в историческую память
Крупный тепличный комплекс построят в Шымкенте
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека

Читайте также

Новая Конституция – идеологический и правовой фундамент Спр…
Созидательный патриотизм
В небе нет границ, есть только горизонты
Учитель, который остается собой

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]