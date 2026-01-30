В Казахском национальном университете имени аль-Фараби открылся Инновационный центр развития беспилотной авиации. Проект запущен в рамках взаимовыгодного сотрудничества между КазНУ и ТОО «Aerial Solutions», передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба КазНУ имени аль-Фараби

В новом научно-инновационном центре планируется разработка моделей отечественных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), создание учебно-производственных лабораторий и испытательного полигона, а также реализация программ дуального образования и сертификации. Кроме того, с участием студентов и преподавателей будут проводиться научно-исследовательские и опытно конструкторские работы, изготавливаться беспилотные летательные аппараты.

Вместе с тем в рамках деятельности центра предусмотрен вывод дронов и сервисов на внутренний и международный рынки, поддержка и коммерциализация инновационных стартапов. Реализация проекта укрепит цифровую инфраструктуру страны и даст значительный импульс реализации государственной стратегии Казахстана в области гражданской беспилотной авиации.

В торжественной церемонии открытия приняли участие: Председатель Правления – Ректор КазНУ Жансеит Туймебаев, генеральный директор авиационного учебного центра ТОО «Aerial Solutions» Перизат Кудайбергенова, руководитель Департамента развития и применения беспилотных авиационных систем Министерства обороны РК Иса Теймуразулы, руководитель Главного центра командования военно-воздушных сил воздушной обороны Министерства обороны Республики Казахстан Сакен Рустемов, заведующий кафедрой Академии национальной безопасности Артур Имашев, директор Департамента лицензирования Авиационной администрации Казахстана Адильжан Султанов, известные ученые и профессорско-преподавательский состав.

Открывая встречу, руководитель КазНУ Жансеит Туймебаев отметил, что запуск центра является историческим событием, имеющим особое значение для технологического развития Казахстана.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев на первом заседании Совета по развитию искусственного интеллекта подчеркнул: «Наша конкурентоспособность и суверенитет как нации напрямую зависят от того, как мы используем эту технологию. Каждый специалист должен в совершенстве владеть цифровыми навыками и уметь эффективно использовать возможности искусственного интеллекта в процессе работы». Центр предоставляет широкие возможности для реализации масштабных научных проектов, создания и сборки современных дронов, подготовки квалифицированных специалистов и прохождения стажировки студентами. Созданные здесь беспилотники будут эффективно применяться в различных отраслях экономики», – сказал ректор.

В свою очередь, генеральный директор Авиационного учебного центра ТОО «Aerial Solutions» Перизат Кудайбергенова подчеркнула значимость нового центра:

«Создание Инновационного центра развития беспилотной авиации в КазНУ объединило науку, образование и современные беспилотные технологии для подготовки специалистов по международным стандартам. Благодаря мощной академической базе университет обеспечивает качественное практическое обучение, способствуя развитию промышленности, сельского хозяйства и цифрового мониторинга. Данная инициатива открывает новые горизонты для молодых профессионалов и вносит значимый вклад в продвижение отечественных авиационных проектов на мировом уровне», – отметила руководитель компании.

Руководитель Главного центра командования военно-воздушных сил воздушной обороны Министерства обороны Республики Казахстан Сакен Рустемов также поздравил присутствующих с открытием нового центра, пожелав успехов в его дальнейшей деятельности.

«Мы надеемся на плодотворное сотрудничество Министерства обороны и Вооруженных Сил с Инновационным центром развития беспилотной авиации при КазНУ имени аль-Фараби, что позволит внести весомый вклад в развитие сферы воздушного сообщения. Желаю вашему проекту процветания и успешной реализации всех намеченных планов», – сказал почетный гость.

В завершение мероприятия участникам продемонстрировали современное оборудование и аппараты центра, а также представили информацию об их основном функционале и задачах.